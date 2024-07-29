День сил специальных операций и другие праздники и события 29 июля

День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Этот праздник был введен указом Президента Украины 26 июля 2016 года. Этот день посвящен чести отваги, профессионализма и преданности военнослужащих Сил специальных операций (ССО), выполняющих важные и опасные задачи для обеспечения национальной безопасности.

ССО ВСУ официально создали 5 января 2016 года. Они включают подразделения специального назначения и информационно-психологических операций, выполняющих различные задачи, такие как специальная разведка, прямые действия и военная поддержка.

Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

29 июля также отмечают Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Этот день подчеркивает важность культурного разнообразия, которое дает возможность самовыражения и обогащает искусство. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о дискриминации и поддержке социокультурного разнообразия.

Международный день тигра

Кроме того, 29 июля празднуется Международный день тигра. Тигры являются одним из наиболее уязвимых видов на планете, и их численность значительно уменьшилась из-за браконьерства, потери сред обитания и другие факторы. Согласно последним данным, в мире осталось менее 4 000 диких тигров.

1886 — родился Григорий Хмара, актер, известный своей деятельностью в Украине, России, Германии и Франции. Родился в Полтаве. Сегодня – 25 лет со дня его рождения;

1890 — в результате попытки самоубийства скончался известный голландский и французский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог (ранен 27 июля); </li >

</li > 1905 — родился Даг Хаммаршельд, шведский экономист и государственный деятель, занимавший пост генерального секретаря ООН с 1953 по 1961 год. Погиб в авиакатастрофе и посмертно награжден Нобелевской премией мира в 1961 году;

1907 — сэр Роберт Бейден-Поуэлл основал в Великобритании организацию бойскаутов;

1913 — на конференции послов в Лондоне было принято решение провозгласить Албанию наследственным и нейтральным суверенным княжеством под защитой великих держав. Все формы зависимости от Турции были отвергнуты;

1914 — начало Первой мировой войны: войска Австро-Венгрии произвели обстрел столицы Сербии, Белграда;

1915 — родился Павел Кадочников, советский актер театра и кино;

1919 — деникинские войска захватили Полтаву;

1921 — Адольф Гитлер избран председателем Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП);

1925 — родился Микис Теодоракис, греческий композитор и политический деятель, участник движения Сопротивления и министр. Он является автором знаменитого танца сиртаки (из фильма «Грек Зорба» 1964 года), популярных песен, опер и т.д.;

1929 — родился Жан Бодрияр, французский философ, культуролог, социолог и публицист;

1938 — начало боевых действий советских войск против японских войск в районе озера Хасан на границе с Кореей. Японцы захватили высоты Заозерная и Безымянная, но советские войска под командованием маршала Блюхера разбили 19-ю имперскую дивизию, и к 11 августа граница была восстановлена ​​по документам, предоставленным советской стороной;

1938 — расстрелян Ян Берзин (Петерис Кюзис) — советский военный деятель, уроженец Латвии; начальник охраны Ленина, создатель советской военной разведки и многолетний ее руководитель, и Владимир Затонский — украинский государственный и партийный деятель, один из руководителей вооруженного восстания в Киеве после Октябрьского переворота, в 1927-1933 годах — глава ЦК КП(б)У;

1941 — под натиском немецких войск советские войска покинули районные центры Бершадь, Оратов Винницкой области; Староказачье Измаильской области; Звенигородку, Екатеринополь, Ладыжинку, Тальное, Таращу в Киевской области; Гайворон Одесской области;

1945 — американский крейсер «Индианаполис», доставивший первую атомную бомбу в Азию, был утоплен японской подводной лодкой И-58. Из 1199 членов экипажа выжило только 316;

1948 — король Георг VI в Лондоне открыл XIV Олимпийские игры;

1954 — опубликована первая часть трилогии Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец»;

1957 — вступил в силу устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), утвержденный 23 октября 1956 года;

1958 — в США создано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА);

1968 — Папа Римский Павел VI в энциклике «Humanae Vitae» («Человеческая жизнь») запретил какие-либо искусственные методы контроля рождаемости; span>

1973 — на греческом плебисците избиратели поддержали республиканскую форму правления вместо монархии;

1974 — по приказу главы КГБ СССР Юрия Андропова создано спецподразделение «Альфа» для борьбы с международным терроризмом;

1981 — состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер, ставшей принцессой Уэльской;

1985 — Михаил Горбачев объявил, что СССР прекратит в одностороннем порядке любые ядерные испытания. Мораторий продлится до 1 января 1986;

1987 — завершился судебный процесс над виновниками аварии на Чернобыльской АЭС. Высшие должностные лица были приговорены к тюремным срокам от 4 до 10 лет;

1993 — Верховный суд Израиля отменил смертный приговор Ивану Демьянюку, американцу украинского происхождения, уроженцу Киевщины, которого обвиняли в преступлениях против евреев в нацистских концлагерях ;

1994 — парламент Украины приостановил приватизацию;

2000 — взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона (Казахстан).

Кто родился 29 июля