Магнитные бури: предстоящая неделя может оказаться сложной

Магнитные бури: предстоящая неделя может оказаться сложной

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день, понедельник, 29 июля 2024 года, спокойную геомагнитную обстановку.

В то же время в американском Центре предсказания космической погоды отмечают: сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, так как за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне, однако существенных магнитных бурь не ожидается.

По предварительным прогнозам специалистов, следующая неделя, с 29 июля по 4 августа, может оказаться сложной с точки зрения космической погоды, поскольку количество вспышек на Солнце возрастает. Это означает, что в ближайшие дни мы можем столкнуться как с единичными магнитными бурями, так и с целой серией.

Так что метеозависимым людям следует максимально внимательно прислушиваться к рекомендациям врачей и не забывать о приеме назначенных лекарств, ведь магнитные бури могут вызывать обострение хронических заболеваний.

В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей.

Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание – сбалансированным. В эти дни стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов и отказаться от жирной пищи, а также алкогольных и газированных напитков.

А чтобы сон был спокойнее и крепче, вечером желательно принять теплую ванну, поскольку она хорошо расслабляет организм.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua