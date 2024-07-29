Магнитные бури: предстоящая неделя может оказаться сложной

В то же время в американском Центре предсказания космической погоды отмечают: сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, так как за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне, однако существенных магнитных бурь не ожидается.

По предварительным прогнозам специалистов, следующая неделя, с 29 июля по 4 августа, может оказаться сложной с точки зрения космической погоды, поскольку количество вспышек на Солнце возрастает. Это означает, что в ближайшие дни мы можем столкнуться как с единичными магнитными бурями, так и с целой серией.

Так что метеозависимым людям следует максимально внимательно прислушиваться к рекомендациям врачей и не забывать о приеме назначенных лекарств, ведь магнитные бури могут вызывать обострение хронических заболеваний.

В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей.

Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание – сбалансированным. В эти дни стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов и отказаться от жирной пищи, а также алкогольных и газированных напитков.

А чтобы сон был спокойнее и крепче, вечером желательно принять теплую ванну, поскольку она хорошо расслабляет организм.