Український святий, якого увічнив Тарас Шевченко: церковні і народні святf 29 липня

Церковне свято 29 липня за новим стилем

Данило жив у середині XVIII століття і служив старостою в Успенському храмі села Мліїв, Городищенського району, Черкаської області. Це був час, коли Правобережна Україна перебувала під владою Речі Посполитої, і католицизм активно впроваджували, караючи тих, хто не підкорявся.

У Млієві діяли дві церкви — Троїцька та Успенська, де служили брати Василь і Федір Гдишицькі, сини католицького священика Панаса. Вони також прийняли католицизм, як і їхній батько. Проте селяни обрали нових священиків: дяк Григорій Шиленко почав служити в Троїцькій церкві, а Григорій Хомінський — в Успенській. Однак брати Гдишицькі не бажали віддавати свої місця новим священикам, що призвело до конфлікту.

Щоб брати Гдишицькі не викрали церковне майно, селяни передали його на зберігання Данилу Кушніру, який на той час був церковним старостою Успенського храму. Однак Гдишицькі звинуватили Данила у крадіжці і доповіли про це губернатору Сміли Венті. У 1766 році Данила заарештували, закували в кайдани і ув’язнили у Смілянському замку.

Селяни не змогли звільнити або викупити свого старосту. Єдиною умовою його звільнення був перехід у католицизм, але Данило категорично відмовився, закликаючи зберігати православну віру. В результаті його засудили до страти.

Для залякування місцевого населення, під Вільшаною зібрали жителів навколишніх сіл для публічної страти. Спочатку Данилу підпалили руки, а потім обезголовили. Тіло спалили, а голову виставили на палі. Місцеві жителі поховали останки, а згодом таємно перевезли голову до Переяславського Свято-Вознесенського монастиря. Пізніше останки Данила були перепоховані у Млієві.

Тарас Шевченко увічнив образ Данила в поемі “Гайдамаки”. У 1996 році святого мученика Данила Мліївського канонізували.

Різдво Миколи Чудотворця

Також цього дня відзначають свято Різдва Миколи Чудотворця, яке було запроваджено під час хрещення Київської Русі в IX столітті. У XVIII столітті його скасувала імператриця Катерина II, і свято було забуте. У 2004 році свято відновили в Росії, але Православна церква України його не святкує.

Церковне свято 29 липня за старим стилем

За старим стилем сьогодні вшановують преподобного Іоана Вишенського, Святогорця.

Народне свято 29 липня

У народі цей день називають Калинів день на честь мученика Калиника (III-IV століття), пам’ять якого також відзначається цього дня. Зазвичай цей день асоціювали з калиною, адже до цього часу ягоди вже дозрівають і їх починають збирати.

Що не можна робити 29 липня

Як і будь-яке інше церковне свято, 29 липня не слід лихословити, відчувати злість, заздрість або жадібність. Церква застерігає від помсти та відчаю. Народні прикмети радять уникати позичання грошей, шиття або роботи в господарстві. Не можна сваритися, особливо з близькими.

Що можна робити 29 липня

Данило Мліївський вважається покровителем Черкащини. До нього звертаються з молитвами про зміцнення віри, здоров’я та підтримку в життєвих випробуваннях.

За народною традицією, цього дня ходять у ліс збирати ягоди та гриби. Вважається, що притулитися до калини цього дня – на щастя і здоров’я.

Іменини 29 липня

Цього дня святкують іменини Анатолій, Олексій, Данило, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Богдана, Серафима за новим стилем.

Також Іван, Павло, Петро, Алевтина, Валентина, Юлія за старим стилем.