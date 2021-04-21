Новости Одессы и Одесской области

Украинский повар-активист вошел в 50-ку профессионалов, меняющих мировую гастрономию

Украинский повар-активист вошел в 50-ку профессионалов, меняющих мировую гастрономию

Известный шеф-повар, активист и кулинарный эксперт, популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко стал единственным украинцем, которого организаторы всемирно известного ресторанного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants включили в список 50 Next – перечень профессионалов, меняющих мировую гастрономию.

Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Facebook.

«У меня просто шок. Я среди 50 человек, которые изменяют будущее мировой гастрономии… Я и еще 49 человек из разных стран. Из 7 миллиардов… Если ты там, ты топ. Это мечта каждого шефа», – поделился кулинар.

По его словам, составители рейтинга узнали о нем благодаря его проекту по улучшению гастрономической культуры в Украине и популяризации украинской кухни в мире.

«Это означает, что каждый человек, который профессионально занимается гастрономией, знает и об Украине. То есть мы с командой реально смогли привлечь внимание мира к нашей стране», – добавил Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко в списке 50 Next

Как сообщала «Одесская жизнь», В конце марта этого года Евгений Клопотенко вместе с общественной организацией «Институт культуры Украины» подали документы для того чтобы украинский борщ был признан нематериальным наследием ЮНЕСКО

борща охота конкурсНапомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на самый-самый борщ.

Читайте также интервью «Одесской жизни» с Евгением Клопотенко.

Справка:

50 Next – инициатива организаторов рейтинга The World’s 50 Best Restaurant, который с 2002 года ежегодно определяет сотню лучших ресторанов мира. Включение в рейтинг The World’s 50 Best Restaurant считается не менее престижной наградой, чем получение звезды гида Michelin.

В список 50 Next вошли молодые люди до 35 лет со всего мира, которые своим подходом к работе расширяют границы гастрономии – это не только шеф-повара, но и независимые виноделы, фермеры, ученые и художники, в фокусе которых еда во всех ее проявлениях.

Фото с Facebook-страницы Евгения Клопотенко

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить