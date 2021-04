Украинский повар-активист вошел в 50-ку профессионалов, меняющих мировую гастрономию

Известный шеф-повар, активист и кулинарный эксперт, популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко стал единственным украинцем, которого организаторы всемирно известного ресторанного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants включили в список 50 Next – перечень профессионалов, меняющих мировую гастрономию.

Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Facebook.

«У меня просто шок. Я среди 50 человек, которые изменяют будущее мировой гастрономии… Я и еще 49 человек из разных стран. Из 7 миллиардов… Если ты там, ты топ. Это мечта каждого шефа», – поделился кулинар.

По его словам, составители рейтинга узнали о нем благодаря его проекту по улучшению гастрономической культуры в Украине и популяризации украинской кухни в мире.

«Это означает, что каждый человек, который профессионально занимается гастрономией, знает и об Украине. То есть мы с командой реально смогли привлечь внимание мира к нашей стране», – добавил Евгений Клопотенко.

Справка:

50 Next – инициатива организаторов рейтинга The World’s 50 Best Restaurant, который с 2002 года ежегодно определяет сотню лучших ресторанов мира. Включение в рейтинг The World’s 50 Best Restaurant считается не менее престижной наградой, чем получение звезды гида Michelin.

В список 50 Next вошли молодые люди до 35 лет со всего мира, которые своим подходом к работе расширяют границы гастрономии – это не только шеф-повара, но и независимые виноделы, фермеры, ученые и художники, в фокусе которых еда во всех ее проявлениях.

Фото с Facebook-страницы Евгения Клопотенко