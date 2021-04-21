Склоны под одесским бульваром Жванецкого: полоса препятствий с «ужастиками» и мусором (фото)

Одесский бульвар Жванецкого часто называют верхним городом, улицу Приморскую – нижним. Между ними – склоны. По большому счету, их можно назвать неким параллельным миром. Здесь и в самом деле – совершенно иная реальность.

Местами нужно проползать

Сейчас полным ходом идут работы по ремонту-благоустройству второй части бульвара Жванецкого, которая перекрыта от улицы Торговой до Шахского дворца.

Первую часть бульвара – от Худмузея до улицы Торговой – уже уложили плиткой по второму кругу.

А что внизу? А внизу под обновленной частью бульвара – те самые склоны в самом центре города, по которым и прошелся корреспондент «Одесской жизни». Впрочем, «пройтись» по этим склонам не удается: нужно местами «проползать», обходить «непролазные» участки и «любоваться» неким параллельным миром.

Трубы-лестницы-деревья

К слонам ведут две лестницы и так называемые дорожки. Лестницы тоже – «так называемые». В общем, добро пожаловать: вы – на полосе препятствий. Здесь все – в мусоре, погибших и полуживых деревьях и кустарниках, местах оползней, и огромных камнях, которые отвалились и от бывших парапетов, и в результате «ползучих» склонов и последождевых потоков.

Чего вы здесь только не увидите: и трубы «вживую», и какие-то строения, и даже следы спортивных площадок Бог весть какого летоисчисления.

От мини-лестниц, которых здесь несколько, осталось одно название. Вообще удивительно, как они еще живы. И, конечно же, в этих местах давно не слышали ни о каком освещении. И вообще, к этим местам лучше и близко не подбираться…

Отметим, что стройка жилищного комплекса на обновленной части бульвара Жванецкого только началась…

Подпорки, укрепленные кое-как самые опасные места – это чаще всего дело рук самих жителей домов на улице Приморской. Временами на их задние дворы со склонов что-то сыпется, валится, льется. Добавьте к этому усиливающиеся в связи с потеплением «ароматы» на склонах под бульваром.

Дело не в плитке

И именно здесь особенно остро понимаешь, что проблема далеко не только в плитке. Общественная организация «Институт развития городов» считает, что проект реконструкции бульвара Жванецкого был недостаточно продуман в части отвода подземных вод: «С годами часть плитки на аллее придется перекладывать, а подпорная стенка местами может треснуть. Особенно велик риск деформации кромки склона в районе бывшего Ювелирного завода, где начато строительство жилого дома».

Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала о сложившейся ситуации с другой частью склонов – под Тещиным мостом, на участке, именуемом сквером Жанны Лябурб. Это тоже полуубитая полоса препятствий, но даже она выглядит получше, чем склоны под обновленной частью бульвара Жванецкого.

Шагаем к морю?

Напомним, в 2019 году за склоны вроде как взялись не на шутку. Все неравнодушные одесситы радовались открытому архитектурному конкурсу на лучшее проектное предложение по реновации склонов под бульваром Жванецкого. Тогда же был назван проект-победитель под названием «Шаг к морю» (совместное детище Киевской студии ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы и одесских архитекторов, вместе с урбанистом Александром Горенюком).

На сегодняшний день все это – лишь на бумаге и на картинках. А вот что на деле — смотрите на наших фото, сделанных на склонах под обновленной частью бульвара Жванецкого:

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