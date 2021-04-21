Таирова и центр Одессы свяжет велодорожка: как пройдет маршрут?

В Одессе проложат велодорожку из микрорайона Таирова в центр города. Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

«Первая масштабная велодорожка из Киевского района в центр сейчас находится на согласовании в полиции», — заявил Дмитрий Жеман.

По словам чиновника, работы по организации веломаршрута должны начаться уже в этом месяце. Однако пока в мэрии не уточняют, как именно пройдет маршрут.

Но есть предположение, что реализовывать будут проект, заявленный еще в 2019 году. По этому плану, веломаршрут, связывающий Киевский район Одессы и центр города, должен был проходить по таким улицам:

в сторону парка Шевченко: улицы Долгая — Львовская — Дачная — Фонтанская дорога — Ляпидевского — Фонтанская дорога — Сегедская — Канатная — Куликово поле — Лейтенанта Шмидта — Малая Арнаутская — Леонтовича — парк Шевченко;

в сторону Киевского района: парк Шевченко — Лидерсовский бульвар — Малая Арнаутская — Гимназическая — Куликово поле — Канатная — Сегедская — Фонтанская дорога — Гаршина — Львовская — Долгая.

Кроме того, городская власть планирует обустройство велодорожки и на улице Балковской.

Напомним, что ранее мы разбирались, когда Одесса станет городом для велосипедистов и пешеходов.