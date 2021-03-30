Украинский борщ поборется за звание всемирного наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ должен стать нематериальным наследием ЮНЕСКО. Об этом сообщил украинский повар и активист Евгений Клопотенко. 30 марта были поданы соответствующие документы для регистрации.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
«Это не просто написать заявление и отправить его на рассмотрение, – написал Клопотенко на своей странице в ФБ. – Это 20 визитов в Министерство культуры и МИД и пакет документов из 700 бумажек. Мы с моей Общественной организацией «Институт культуры Украины» собирали это все в течение года: разрешения, истории, досье, все, что доказывает причастность борща к Украине. Сегодня поступило официальное подтверждение, что ЮНЕСКО приняло наше заявление и теперь будет изучать все документы».
Сейчас со стороны России ведется активная информационная кампания, что борщ – это русский суп. Полгода понадобилось гастроактивисту, чтобы борщ признали на законодательном уровне украинским. С тех пор риторика изменилась, иностранные журналисты и гастроисследователи исправляют данные в своих публикациях.
Это уже история не о еде, а об украинской национальной идентичности. Внутри страны и извне, говорит Клопотенко.
Впереди Украину ждут еще два года активной работы в этом направлении, после чего ЮНЕСКО должно принять окончательное решение.
Напоминаем, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на лучший рецепт борща.
Фото Pixabay и с Facebook-страницы Евгения Клопотенко