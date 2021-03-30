Украинский борщ поборется за звание всемирного наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ должен стать нематериальным наследием ЮНЕСКО. Об этом сообщил украинский повар и активист Евгений Клопотенко. 30 марта были поданы соответствующие документы для регистрации.

«Это не просто написать заявление и отправить его на рассмотрение, – написал Клопотенко на своей странице в ФБ. – Это 20 визитов в Министерство культуры и МИД и пакет документов из 700 бумажек. Мы с моей Общественной организацией «Институт культуры Украины» собирали это все в течение года: разрешения, истории, досье, все, что доказывает причастность борща к Украине. Сегодня поступило официальное подтверждение, что ЮНЕСКО приняло наше заявление и теперь будет изучать все документы».

Сейчас со стороны России ведется активная информационная кампания, что борщ – это русский суп. Полгода понадобилось гастроактивисту, чтобы борщ признали на законодательном уровне украинским. С тех пор риторика изменилась, иностранные журналисты и гастроисследователи исправляют данные в своих публикациях.

Это уже история не о еде, а об украинской национальной идентичности. Внутри страны и извне, говорит Клопотенко.

Впереди Украину ждут еще два года активной работы в этом направлении, после чего ЮНЕСКО должно принять окончательное решение.

Напоминаем, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на лучший рецепт борща.

Фото Pixabay и с Facebook-страницы Евгения Клопотенко