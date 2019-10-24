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Новости Одессы и Одесской области

Україна покращила свої позиції у рейтингу інвестиційної привабливості

Україна покращила свої позиції у рейтингу інвестиційної привабливості

У рейтингу Doing Business-2020 Україна покращила свої показники на 7 позицій, у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна на 7 пунктів покращила свою позицію у рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020, який щорічно оприлюднює Світовий банк, і посіла 64-ту сходинку зі 190 країн.

– Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій – це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та «зелене світло» для іноземних інвесторів. Однак це лише початок, і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому – закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції, – коментує результати прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Згідно з даними звіту Світового банку цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

Найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентою «Захист міноритарних акціонерів» +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою «Отримання дозволу на будівництво»+10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадження подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість  дозволів на будівництво в межах Києва.

Рейтинг Doing Business – це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який укладається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ в кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів та виявлення успішних реформ та оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів при прийнятті рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.

Нагадаємо, що Одеса у трійці міст з найвищою середньою зарплатою.

Фото: UA.News

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