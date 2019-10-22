Одеса у трійці міст з найвищою середньою зарплатою

Відповідний рейтинг оприлюднив сайт Work.ua.

Одеса очолила рейтинг міст з найвищими заробітними платами. В середньому за місяць роботи тамтешні роботодавці пропонують — 12 тисяч гривень. За останні три місяці роботодавці з Одеси розмістили на Work.ua 10918 вакансій. З огляду на зазначену в них інформацію, середня зарплата жителя «перлини біля моря» становить 12 тисяч гривень. При цьому 8,5% роботодавців пропонують зарплату від 21000 до 160000 гривень.

На другому місці – Дніпро. Розмір середньої зарплати там складає 11 тисяч гривень.

11679 вакансій протягом трьох місяців розмістили дніпровські роботодавці на сайті Work.ua. В середньому фахівцям в Дніпрі пропонують 11 тисяч гривень на місяць. Але в 7,2% вакансій шукач побачить кругленьку суму від 20 до 125 тисяч гривень.

Третю сходинку найбагатших за зарплатнею міст посідає Львів. Там середня зарплата складає 10 500 гривень.

У середньому 10 500 гривень готові запропонувати шукачам роботодавці зі Львова. Ці дані були отримані в результаті аналізу 8106 вакансій, які розмістили на Work.ua львівські компанії за останні три місяці. А в 7,1% вакансій вказана зарплата від 20 тисяч гривень до рекордних для міста 120 тисяч гривень.

У великій кількості українських міст — Вінниці, Ужгороді, Кривому Розі, Харкові, Тернополі, Чернівцях, Запоріжжі, розмір середньої зарплати однаковий і становить 10 тисяч гривень.

Середня зарплата у столиці України: за медіаною вона становить 14 тисяч гривень.

При підготовці свого списку використовували дані про зарплати, які зареєстровані на Work.ua роботодавці вказали у вакансіях. Відзначимо, що не всі роботодавці вказують розмір зарплати, а багато хто користується можливістю позначити діапазон і обговорити остаточну суму вже на співбесіді. Також варто згадати, що за середню зарплату взято значення медіани.

Нагадаємо, Одеса потрапила до переліку міст із низьким рівнем публічності місцевої влади. Також місто очолило рейтинг міст, де найбільше купують новий iPhone 11. А одесит, який брав участь в Євробаченні-2018, потрапив до рейтингу найкрасивіших людей світу. Одещина опинилася у переліку міст з найбільшою кількістю шкіл з вивченням російської мови.

Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями.

Фото: lviv1256.com