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Венгрия планирует восстановление нефтепровода Одесса–Броды для снижения зависимости от российских энергоносителей.

Поставки нефти — морем через Чёрное море, далее по «Дружбе».

Проект требует крупных инвестиций и международной поддержки.

Компания Mol призывает ЕС и другие страны участвовать в проекте.

Как сообщает издание Bloomberg, венгерская нефтяная компания Mol планирует восстановить украинский нефтепровод Одесса-Броды, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей.

По словам вице-президента Mol Сабольчи Пала Сабо, трубопровод позволит получать нефть морским путём через Черное море от различных мировых производителей, а затем транспортировать её в Венгрию и Сербию по системе «Дружба».

Однако реализация проекта потребует значительных инвестиций, поскольку инфраструктура сильно устарела, а Одесса регулярно подвергается ракетным атакам. Компания рассчитывает на финансовую и политическую поддержку ЕС и других стран.

«Компания хочет, чтобы ЕС и другие страны приняли участие в «оживлении» одесского трубопровода, который станет альтернативой российской нефти также для Сербии», — отметил вице-президент.

Нефтепровод Одесса–Броды был построен в 2002 году, его длина — 667 км, а мощность — 14,5 млн тонн нефти в год. Он соединяет Одесскую и Львовскую области, где стыкуется с международным трубопроводом “Дружба”.

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