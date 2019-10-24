Впервые главную партию в «Щелкунчике» Александр Стоянов разделит со своим конкурентом

Звезда мирового балета Александр Стоянов продолжает добрую традицию: третий год подряд он организовывает благотворительный спектакль «Щелкунчик», который в этот раз пройдет 2 ноября в 12:00 на сцене Национальной оперы Украины.

Все собранные от продажи билетов деньги будут перечислены в фонд «Интер – детям» и пойдут на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Подробнее о благотворительной инициативе и о том, какие сюрпризы ждут зрителей спектакля, премьер Нацоперы Александр Стоянов и солист балета Николай Городиский рассказали в программе «Утро с Интером».

«Благотворительный спектакль «Щелкунчик» приносит мне невероятное удовольствие– и физическое, и эмоциональное, – признается Александр Стоянов. – Я понимаю, что эти деньги, заработанные за счет искусства, идут на благое дело – в помощь детям. Поэтому я с удовольствием организовываю это мероприятие. Более того, я хотел бы делать больше благотворительных спектаклей – не раз в год, а чаще».

Впервые главную партию в «Щелкунчике» будут танцевать сразу два солиста – Александр Стоянов и Николай Городиский. «Мы хотим показать сразу две школы балета – украинскую и американскую, – комментирует Александр. – У Коли вообще балетная школа миксованная: он учился в Вене, танцевал в Америке и в Аргентине. Что касается режиссуры, то наш педагог, народный артист Украины Виктор Яременко, пообещал срежиссировать так, чтобы публика была в восторге».

Николай Городиский танцевал в США, был солистом SanFranciscoBallet, но согласился на предложение Александра Стоянова переехать в Киев и поработать на украинской сцене. «Я родился в Украине, но, когда мне исполнился год, переехал с родителями в Аргентину, – рассказывает артист. – Правда,всегда очень хотел вернуться на родину».

Николай приехал в Украину вместе со своей девушкой – Анной-Софией Шеллер, прима-балериной NewYorkCityBallet и SanFranciscoBallet. «Я около года уговаривал их на переезд, – признается Александр. – До этого Анна-София приезжала к нам на спектакль, видела обстановку в театре. Я водил ее по красивым местам Киева и ресторанам. С Колей мы встречались в Мексике на разных гала-концертах. И я спросил, не хотят ли они приехать поработать к нам в театр. Конечно, условия работы у нас не такие хорошие, как в Сан-Франциско. Но они согласились. Они творческие люди, и у них на первом месте творчество. Я им пообещал, что у нас они будут танцевать лучшие партии. Я буду организовывать для них гастроли, мероприятия, спектакли».

На вопрос, не боится ли Александр Стоянов конкуренции, премьер Национальной оперы признает: «Коля действительно серьезный конкурент. Но я всегда за конкуренцию, потому что она развивает. На самом деле я уже хочу уходить в другое направление деятельности: заняться менеджментом, развитием балета в общем, привлечением таких молодых и талантливых танцоров, как Николай, чтоб их больше было в нашем театре. И это даст намного лучший эффект, нежели я сам буду просто танцевать и бояться конкуренции».

Николай Городиский отмечает, что ему особенно приятно принимать участие в благотворительном спектакле – не просто танцевать, а еще и делать доброе дело: «Когда я узнал, что Саша делает этот спектакль, чтобы помочь детям, меня это очень тронуло. У меня тоже есть мечта – помогать детям. Это очень классно!»

«Щелкунчик» – это балет вне времени, который популярен в разных странах мира. Его любят и взрослые, и дети. Спектакль создан по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Это мистическая история о прекрасном принце, превращенном с помощью колдовства в уродливую куклу, и девочку Машу, которая помогает Щелкунчику вернуть настоящий облик и победить Мышиного короля. Эта сказка дарит веру в чудо и надежду, что вместе можно преодолеть любые невзгоды. Как неравнодушные люди и участники аукциона «Интер – детям» снова и снова доказывают, что вместе мы можем спасать детские жизни!

Купить билеты на благотворительный спектакль «Щелкунчик» можно по ссылке – https://concert.ua/ru/event/shelkunchik

Кроме того, помочь детям можно, приняв участие в благотворительном онлайн-аукционе «Интер – детям». На сайте deti.inter.ua много уникальных лотов и эксклюзивных сувениров от звезд. Все собранные средства пойдут на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Присоединяйтесь! Делать добро легко!