В Одесі вантажівка не вписалася у тунельний міст: як наслідок – перекинутий контейнер

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Випадок трапився сьогодні, 24 жовтня. О 14:37 год. патрульні отримали виклик про пошкодження майна по вулиці Одарія.

Як виявилось, водій вантажного автомобіля Volvo з причепом проігнорував заборонний знак 3.18 “Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 3,2 м, заборонено” та здійснив в‘їзд під тунельний міст. В результаті контейнер злетів з причепу та пошкодив лінію електропередач.

На водія складено протокол за статтею 124 КУпАП.

Фото: пресслужба Патрульної поліції в Одеській області