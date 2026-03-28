Ключевые моменты:

Россия выпустила 273 дрона по Украине, главный удар пришелся на Одесскую область.

ПВО уничтожило 252, 21 дрон попали.

В ночь на 28 марта украинские беспилотники атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.

Великобритания выделяет Украине 100 млн. фунтов на усиление ПВО.

За два месяца лондонская помощь на эти цели достигла 600 млн фунтов.

Украинские силы обороны отбили масштабное дроновое нападение РФ

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины совместно противодействовали воздушной атаке врага.

В ночь на 28 марта российские оккупанты совершили атаку 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другими типами беспилотников. Запуски были по направлениям Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированная территория АР Крым), а также около 180 из Крыма. Главным направлением удара стала Одесщина.

По предварительным данным по состоянию на 07:30, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 252 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 18 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 9 локациях.

После 07:00 противник нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и регионам на севере и востоке Украины.

Атака на РФ

Вечером 27 и ночью на 28 марта на российский город-миллионник Ярославль осуществили массированную дрон-атаку, в результате которой поврежден один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ – «Славнефть-ЯНОС» (Ярославнефтеоргсинтез).

Беспилотники атаковали город не в обход, а пролетели через его жилые кварталы, выбирая северо-западный маршрут, чтобы максимально обойти средства российской противовоздушной обороны. На территории завода зафиксировали несколько попаданий, после которых загорелось горючее на технологических установках, в зоне производственного комплекса и резервуарном парке.

Добавим, что огонь охватил, по меньшей мере, три критических участка: центральную технологическую установку или эстакаду переработки нефти, производственную зону, где формируется горючее для гражданского рынка и армии, а также резервуары с готовой продукцией и полуфинишем. Точный объем повреждений и восстановительные сроки завода пока официально не уточняются, но эксперты полагают, что это повлияет на поставку топлива в центральные области России и Москвы.

Российские официальные источники, как обычно, ограничились краткими сообщениями, сосредоточившись на заявлениях об ущербе более 30 БПЛА в ночь с 27 на 28 марта. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отдельно сообщил о якобы отраженной атаке беспилотников и введении временных ограничений на движение самолетов в местном аэропорту поздно вечером 27-го.

В общем, эта атака вписывается в серию подведения российской энергетической и производственной инфраструктуры на прошедших неделях: ночью на 23 марта под дрон-ударом оказался балтийский нефтеналивной порт Приморск, 19-го – гигантский химкомбинат «Азот» в Невинномыске, а 17-й. Вместе эти удары показывают усиление удара по логистической и энергетической цепочке, что обеспечивает экономику и оккупационные войска.

Великобритания выделяет Украине 100 миллионов фунтов на ПВО

Великобритания срочно выделяет Украине 100 миллионов фунтов стерлингов (около 115 миллионов евро) для усиления противовоздушной обороны.

По сообщению правительства, эти средства быстро пойдут на улучшение ПВО Украины, что поможет более надежно защищать силы на фронте и важную инфраструктуру от вражеских авиаударов.

Этот новый транш делает так, что за последние два месяца Лондон предоставил 600 миллионов фунтов именно на эти цели, демонстрируя непоколебимую преданность спасению жизней и повышению устойчивости Украины.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул: «Этот критический пакет ПВО именно для того и нужен – чтобы спасти миллионы украинцев от жестоких российских обстрелов городов и домов, пока их военные смело стоят на передовой за свою землю и наши общие ценности».