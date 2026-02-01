Ключевые моменты:

В Днепре дрон разрушил дом, погибли двое мирных жителей.

Россия ударила по роддому в Запорожье: есть пострадавшие.

РФ наращивает военное присутствие и пытается продвигаться в Сумской области.

Потери врага: около 1 090 человек, 6 танков, 206 дронов и другая техника.

Ночная атака на Днепр: вражеский дрон убил мужчину и женщину

Сегодня ночью в Днепре вражеский беспилотник разрушил частный жилой дом, погибли двое гражданских – мужчина и женщина.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, в результате атаки также повреждены еще два дома и легковой автомобиль.

Кроме того, в ночь на 1 февраля под обстрел попал Никопольский район Днепропетровской области. Там повреждены два многоквартирных и четыре частных дома, хозяйственное сооружение, кафе, несколько магазинов и автомобиль.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 февраля противник атаковал 90 ударными БпЛА.

По состоянию на утро этого дня, противовоздушной обороной было сбито либо подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 2 локациях.

Война против жизни: россияне ударили по роддому в Запорожье

Кроме того, сегодня стало известно, что воскресным утром 1 февраля россияне ударили по роддому в Запорожье. Уже известно о шести пострадавших, среди которых две женщины, которые были в роддоме на осмотре, сообщают в Запорожской ОВА.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Удар по роддому – еще одно доказательство войны, направленной против жизни», – подчеркнул глава ОВА Иван Федоров.

Как сообщили в ГСЧС, пожар вспыхнул на втором этаже в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание.

В настоящее время поисково-спасательные работы завершены.

Также Иван Федоров сообщает, что в результате очередной террористической атаки оккупантов в одном из районов города травмированы три человека: маленький мальчик и две женщины.

Россия наращивает военное военное присутствие на Сумщине

Россия постепенно наращивает военное присутствие в Сумской области и смещает активность в сторону лесистой местности.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.

Основное направление давления – район между Алексеевкой, Яблоновкой и Юнаковкой. Оттуда российские силы пытаются продвигаться к Хотени, Писаревке и Новой Сечи сразу по нескольким направлениям.

Издание пишет, что возможный перенос боевых действий из населённых пунктов в лес может серьезно усложнить оборону украинских войск.

Всего, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 338 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиационных удара, сбросив 144 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 4053 дрона-камикадзе и осуществил 3319 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 190 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Лужки Сумской области; Маломихайловка, Просяная, Новоселовка Днепропетровской области; Терноватое, Железнодорожное, Верхняя Терса, Шевченковское, Вольнянск, Камышеваха Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два пункта управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

Коротко о потерях врага за сутки

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, 206 беспилотных летательных аппаратов, 62 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Как сообщала «Одесская жизнь», во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине погиб уроженец Раздельнянщины Александр Алексеев.