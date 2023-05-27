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Ученые провели осмотр животных в Тарутинской степи: что их удивило (фото)

Ученые провели осмотр животных в Тарутинской степи: что их удивило (фото)

Ежегодно в Тарутинской степи ученые проводят учет птиц и млекопитающих, чтобы показать как меры, которые проводятся для сохранения природы, влияют на экосистемы.

Орнитолог Максим Яковлев и зоолог Александр Гайдаш проехались по дельте и посетили Тарутинскую степь, сообщают в ОО “Rewilding Ukraine”.

бик

Как говорят ученые, ограничение охоты и тревоги животных в связи с военным положением тоже оказывает влияние на природу.

птах

«В степи нас приятно поразило то, что на четырех километрах маршрута по одной из балок мы встретили пять зайцев, лису, кота лесного и двух косуль. Такую плотность крупных млекопитающих мы давно не наблюдали на этой территории», – делится впечатлениями Александр Гайдаш.

лисиця

В Дунайском биосферном заповеднике ученые провели ежегодный учет раннегнездящихся и мигрирующих птиц, пресмыкающихся и земноводных, также наносили на карту норы млекопитающих.

«Водополье в этом году знатное. Для птиц и животных сейчас просто невероятный период. Плавни ожили! На Сасике нам удалось увидеть двух египетских цапель. Этот вид раньше в Украине считался залетным, но в последние годы стал встречаться чаще и даже гнездиться у нас. Также встретили даурскую ласточку, которая только несколько раз была зафиксирована в украинской части Придунайского региона», – рассказывает Максим Яковлев.

дикий кіт

Напомним, что в Дунайский биосферный заповедник вернулся филин, которого здесь не наблюдали 10 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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