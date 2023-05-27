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Водительское удостоверение в Украине будут получать по новой системе: подробности

Водительское удостоверение в Украине будут получать по новой системе: подробности

До конца года в Украине введут новую систему получения водительского удостоверения. С 1 июня запускается пилотный проект работы новой системы, к которому присоединилась и Одесская область.

По новым правилам, чтобы сдать экзамен на получение водительского удостоверения, не обязательно нужно учиться в автошколе. Теоретическую подготовку можно пройти как самостоятельно, так и с помощью репетитора, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам министра, будет усилена проверка классов, где сдают теоретическую часть – вместо одной камеры будет четыре, слепых зон не будет.

Автомобили, на которых будут сдавать практический экзамен, заменят на Renault и Hyundai, не старше 5 лет.

В самих автомобилях будут установлены четыре камеры. Одна из них будет сверху и будет показывать, какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь авто и действия водителя. Также будет проводиться аудиозапись, чтобы не дать инструктору делать подсказки. Все видео и аудио будут храниться на сервере минимум 30 дней.

Также в Украине уменьшат количество сервисных центров, где можно сдать водительские экзамены. Пока их по всей Украине 148, а останется только 55.

Также Клименко добавил, что уже с 1 июня начинается эксперимент, который будет проводиться в Одесской, Киевской, Винницкой и Львовской областях. Эксперимент будет продолжаться до 2 месяцев, пока технически будут переоснащены центры приема экзаменов, чтобы можно было оценить, как это может работать, чтобы уже в сентябре-октябре новые правила можно было ввести по всей стране.

Напомним, что заменить водительское удостоверение можно через приложение «Действие».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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