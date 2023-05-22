Новости Одессы и Одесской области

Сотни розовых фламинго решили поселиться в Одесской области (фото)

Сотни розовых фламинго решили поселиться в Одесской области (фото)

В Одесской области впервые начали гнездиться фламинго. Гнездовье фламинго зафиксировано на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела парка доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, сотрудники парка насчитали на его территории около пятисот фламинго. В основном они питаются мотылем.

фламинго

Первыми на гнездовании в Украине несколько лет назад их зарегистрировал ученый Зеновий Петрович вместе с Александром Настаченко в Херсонской области, где сейчас, к сожалению, хозяйничает враг. И возможно, этот факт скопления фламинго у нас на Тузловских лиманах показывает, что они покинули оккупированную территорию и выбрали для себя новое, более безопасное место.

«Места для гнездования на наших лиманах птицы выбрали неудачно — очень близко к населенному пункту, к людям, к постоянному фактору беспокойства, где также есть бродячие собаки, а вечером могут быть дикие хищные млекопитающие. И уже сейчас, рядом с колонией птиц много следов от ног людей, детских в том числе», – рассказал Иван Русев.

фламинго

Из-за беспокойства поведением посетителей, работники парка обратились ко всем, кто приезжает посмотреть на этих интересных птиц.:

«Не подходите ближе 300 метров к этим удивительным птицам, особенно к их местам гнездования. Они могут испугаться и покинуть гнезда. Дайте им шанс впервые здесь отгнездоваться, и каждый год они будут нашими и вашими гостями, а также будут неповторимой визитной карточкой Украинского Причерноморья», — предостерегли в Нацпарке.

Напомним, что в 2021 году в Одесской области стая экзотических птиц пролетела над территорией области транзитом.

Уже в апреле этого года в Одесскую область посетило 35 фламинго.

Фото: Иван Русев

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить