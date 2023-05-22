Сотни розовых фламинго решили поселиться в Одесской области (фото)

В Одесской области впервые начали гнездиться фламинго. Гнездовье фламинго зафиксировано на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела парка доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, сотрудники парка насчитали на его территории около пятисот фламинго. В основном они питаются мотылем.

Первыми на гнездовании в Украине несколько лет назад их зарегистрировал ученый Зеновий Петрович вместе с Александром Настаченко в Херсонской области, где сейчас, к сожалению, хозяйничает враг. И возможно, этот факт скопления фламинго у нас на Тузловских лиманах показывает, что они покинули оккупированную территорию и выбрали для себя новое, более безопасное место.

«Места для гнездования на наших лиманах птицы выбрали неудачно — очень близко к населенному пункту, к людям, к постоянному фактору беспокойства, где также есть бродячие собаки, а вечером могут быть дикие хищные млекопитающие. И уже сейчас, рядом с колонией птиц много следов от ног людей, детских в том числе», – рассказал Иван Русев.

Из-за беспокойства поведением посетителей, работники парка обратились ко всем, кто приезжает посмотреть на этих интересных птиц.:

«Не подходите ближе 300 метров к этим удивительным птицам, особенно к их местам гнездования. Они могут испугаться и покинуть гнезда. Дайте им шанс впервые здесь отгнездоваться, и каждый год они будут нашими и вашими гостями, а также будут неповторимой визитной карточкой Украинского Причерноморья», — предостерегли в Нацпарке.

Напомним, что в 2021 году в Одесской области стая экзотических птиц пролетела над территорией области транзитом.

Уже в апреле этого года в Одесскую область посетило 35 фламинго.

Фото: Иван Русев