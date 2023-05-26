В дельту Дуная через 10 лет вернулась редкая птица

В Дунайском биосферном заповеднике снова слышен крик филина — птицы вернулись через 10 лет.

За три года в рамках программы реинтродукции вида (повторное переселение для создания новой устойчивой популяции – прим. авт.) в регион в Дунайском биосферном заповеднике были выпущены в дикую природу 10 молодых птиц, – рассказали в ОО «Rewilding Ukraine».

На территории заповедника снова слышен крик филина. В организации добавили, что с помощью крика птица определяет свою территорию и приглашает самку к гнездованию. Поэтому природозащитники надеются, что хотя бы некоторые птицы приживутся на новой территории и популяция этого важного хищника в дельте Дуная может вскоре восстановиться.

Раньше мы писали как олени помогают бороться с пожарами в Дунайском биосферном заповеднике.

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