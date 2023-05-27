Война в Украине, день 458: два десятка ракетных ударов и дезертиры в рядах оккупантов

Розпочалася чотириста п’ятдесята восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Про ситуацію на ранок суботи, 27 травня 2023 року, повідомляє Генштаб ЗСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей – с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками). По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет из С-300/С-400. Второй раз – ударил по медицинскому заведению, использовав «Искандер». Также 2 российских зенитных управляемых ракеты попали по городу Авдеевка. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк. В то же время, произвел около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам Стрелечи и Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодезному, Двухлетнему, Масютовке, Кисловке, Каменка Харьковской области и Стельмаховке – Луганской.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же – нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиаудариа в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаударов вблизи Степного Запорожской области и Змиевки Херсонской области. Обстрелял населённые пункты Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.
В русских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая, около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было уничтожено 5 вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан-10 и 2 типа Zala.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склады боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневые позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.
Более подробная информация – в инфографике: