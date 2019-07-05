Учения «Си-Бриз»: военные водолозы «разминировали» корабль

Военные учения «Си-Бриз» при участии 17 стран НАТО продолжаются. Сегодня во время учений водолазы «разминировали» затонувший корабль.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Во время учений 125 военных водолазов из шести стран провели командную работу по подготовке оборудования к погружению. По сценарию, в пункте базирования подрывается на мине и тонет корабль. По команде штаба водолазы должны найти другие взрывоопасные предметы, идентифицировать их, провести разминирование, а затем провести работы на затонувшем объекте.

Как отметил руководитель учений с украинской стороны, заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неешпапа, украинские водолазы благодаря такому обмену опытом осваивают новые приемы под водой и достигли хороших результатов.

– После выхода из временно оккупированного Крыма в рядах национального флота почти не осталось ни подготовленных дайверов, ни нормального оборудования. С тех пор мы начали все это восстанавливать почти с нуля. Сейчас у нас уже есть целая группа специалистов, способных работать под водой. Мы научились этому в процессе совместного тренинга с нашими партнерами в учениях «Си Бриз», – отметил контр-адмирал.

Напомним, в учениях «Си Бриз-2019» принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и около 900 морских пехотинцев из разных стран.

Запланированы учения в воздухе, на суше, в море и под водой. Проходят учения в северо-западной части Черного моря, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. «Си-Бриз» проводится в Украине с 1997 года.

4 июля в Одесском морпорту пришвартовались 5 военных кораблей из Великобритании, Канады, Турции, Румынии и США.

Сегодня к ним присоединился украинский фрегат «Гетьман Сагайдачный».

Фото: пресс-служба Минобороны

Видео: телерадиостудия Бриз Минобороны Украины