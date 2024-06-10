Под Одессой медики экстренной помощи спасали большое количество «пострадавших от взрыва» (видео)

Об этом сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области

За это время бригады МК совершенствовали навыки оказания первой медицинской помощи при травмах, сердечных приступах, ожогах и потерях сознания, а также при взрывах с большим количеством пострадавших.

Мероприятие было организовано руководством Одесским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф совместно с Независимой профсоюзной организацией Центра, отделом стратегического планирования, Учебно-тренировочным отделом, службой медицины катастроф и начальниками структурных подразделений и готовилось два месяца.

Для проведения учений на стадионе в Мариновке было подготовлено восемь тематических станций, среди которых «Критический пациент», «Критически педиатрический пациент», «Химическая станция» и другие. Таким образом, участники могли продемонстрировать весь спектр своих знаний и навыков, а судьи — оценить уровень подготовки специалистов.

Одним из самых ярких моментов учений стал «массовый случай», по легенде в жилой застройке произошли взрывы, и уже через несколько минут на место начали прибывать бригады спасателей и бригады медицины катастроф, стартовала медицинская сортировка и был развернут оперативный штаб.

На этом этапе медики должны были оказать помощь 20 пострадавшим, которых играли реальные люди — работники различных подстанций Центра и «Красного креста».

По итогам учений лучшими командами стали:

I место — бригада медицины катастроф СП «Маяковская станция Э(Ш)МД.

ІІ место — бригада медицины катастроф VI подстанции Одесской станции Э(Ш)МД.

ІІІ место — бригада медицины катастроф І подстанции Одесской станции Е(Ш)МД.

Участники и все, кто отличился в организации учений, были награждены почетными грамотами по номинациям.

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