Геннадий Труханов: Одесса направила в Кривой Рог стройматериалы для ремонта кровель

Из Одессы в Кривой Рог, пострадавший от непогоды, направлены стройматериалы для ремонта кровель. Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

“Кривой Рог пережил стихийное бедствие. Десятки тысяч семей остались без электричества и газа. В домах повреждены крыши, есть погибшие. Все муниципальные службы работают в усиленном режиме. Сегодня Одесса подставляет плечо жителям Кривого Рога. В город уже переданы материалы для ремонта кровель“, – рассказал Геннадий Труханов.

По его словам, одесситы не раз сами переживали природные катаклизмы и поэтому прекрасно понимают, как трудно ликвидировать последствия стихии самостоятельно. В таких ситуациях нельзя оставаться равнодушными, уверен Геннадий Труханов.

“Бывало, что мы неделями в одиночку устраняли последствия непогоды. Я считаю, что сегодня нужно в корне менять систему отношений. Одесса много лет живет по принципу “Доверяй делам”. Я рад, что сегодня этот принцип лег в основу политического объединения мэров украинских городов «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК». Но это объединение должно быть не только на политической арене. Самая главная наша сила – в реальном единении, когда города приходят на помощь друг другу“, – рассказал Геннадий Труханов.

Ранее с инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры Харькова, Запорожья и Мариуполя.

Напомним, непогода обрушилась на Кривой Рог вечером 2 июля. По информации спасателей, в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 6 утра 4 июля, без электроэнергии остается более 13 тысяч абонентов, без газа – более двух тысяч абонентов. В результате штормового ветра повреждены крыши 120 домов, а также кровля Дворца культуры.

Источник: Vesti