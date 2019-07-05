fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Геннадий Труханов: Одесса направила в Кривой Рог стройматериалы для ремонта кровель

Из Одессы в Кривой Рог, пострадавший от непогоды, направлены стройматериалы для ремонта кровель. Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

Кривой Рог пережил стихийное бедствие. Десятки тысяч семей остались без электричества и газа. В домах повреждены крыши, есть погибшие. Все муниципальные службы работают в усиленном режиме. Сегодня Одесса подставляет плечо жителям Кривого Рога. В город уже переданы материалы для ремонта кровель“, – рассказал Геннадий Труханов.

По его словам, одесситы не раз сами переживали природные катаклизмы и поэтому прекрасно понимают, как трудно ликвидировать последствия стихии самостоятельно. В таких ситуациях нельзя оставаться равнодушными, уверен Геннадий Труханов.

Бывало, что мы неделями в одиночку устраняли последствия непогоды. Я считаю, что сегодня нужно в корне менять систему отношений. Одесса много лет живет по принципу “Доверяй делам”. Я рад, что сегодня этот принцип лег в основу политического объединения мэров украинских городов «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК». Но это объединение должно быть не только на политической арене. Самая главная наша сила – в реальном единении, когда города приходят на помощь друг другу“, – рассказал Геннадий Труханов.

Ранее с инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры Харькова, Запорожья и Мариуполя.

Напомним, непогода обрушилась на Кривой Рог вечером 2 июля. По информации спасателей, в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 6 утра 4 июля, без электроэнергии остается более 13 тысяч абонентов, без газа – более двух тысяч абонентов. В результате штормового ветра повреждены крыши 120 домов, а также кровля Дворца культуры.

Источник: Vesti

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить