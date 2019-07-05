Погода на 6 июля. В Одессе будет пасмурно и дождливо

Синоптики прогнозируют на завтра в Одессе переменную облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
Синоптики прогнозируют на завтра в Одессе переменную облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
Синоптики обещают, что завтра днем будет 25-27°С, а ночью 16-18°С.ПОДРОБНЕЕ
Завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Возможен дождь, гроза.ПОДРОБНЕЕ
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