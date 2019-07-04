Учения «Си-Бриз»: в Одесском порту пришвартовались 5 военных кораблей НАТО

Военные корабли Великобритании, Канады, Турции, Румынии и США пришвартовались сегодня в Одесском морском порту.

Как сообщает пресс-служба администрации порта, в Одессу прибыли корабли-участники многонациональных военно-морских учений «Си Бриз-2019». В частности, это британский эсминец D37 Duncan, три фрегата – Toronto (ВМС Канады), Turgutreis (ВМС Турции), Regele Ferdinand (ВМС Румынии), американский ракетный эсминец Carney.

Ожидается, что в ближайшее время к перечисленной группе кораблей присоединится флагман ВМС Украины фрегат «Гетьман Сагайдачний».

В пресс-службе добавили, что 7 июля на одесском морвокзале будут отмечать День ВМС Украины: ожидается большое количество посетителей, принимаются усиленные меры безопасности.

Напомним, в учениях «Си Бриз-2019» примут участие 17 стран-членов НАТО. Всего будет около 30 кораблей, около 30 летательных аппаратов и около 900 морских пехотинцев из разных стран.

Запланированы учения в воздухе, на суше, в море и под водой. Проходить все будет в северо-западной части Черного моря, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Такие учения проводятся в Украине с 1997 года.