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В Черном море пройдут учения в рамках «Си Бриз-2023»

В Черном море пройдут учения в рамках «Си Бриз-2023»

В начале следующей недели в черноморской акватории Румынии запланировано проведение тренировки по противоминной безопасности в рамках учений серии «Си Бриз – 2023» – «Шторм Бриз». Основная тематика учений – обеспечение безопасности гражданского судоходства и минная безопасность в Черном море.

Как сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, к этим международным американо-румынско-украинским учениям присоединятся также государства-партнеры Украины, в том числе Великобритания и страны Черноморского региона.

«Подобные меры свидетельствуют о системной поддержке нашей страны цивилизованным миром, важности Черноморского региона для союзников, а также совместном видении решения проблем минной опасности в Черном море и подходов в подготовке личного состава национальных ВМС в условиях полномасштабной вооруженной агрессии.
Таким образом, благодаря нашим партнерам и настойчивости военных моряков украинских ВМС идет комплексная работа по повышению уровня обученности личного состава Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины»,

– отмечается в сообщении.

Напомним, «Си Бриз» – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, согласно меморандуму между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года.

Главная идея учений – повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечению стабильности в Черноморском регионе.

Фото из архива службы по связям с общественностью Командования ВМС ВС Украины

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