Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали в Днепре

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому, о чем глава государства проинформировал у себя в Телеграм.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», – сообщил Зеленский.

Он также отметил, что операция по задержанию была очень непростой. В течение нескольких дней после совершения преступления над его раскрытием работали сотни специалистов Нацполиции Украины, СБУ и других служб.

«Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали», – добавил президент.

По словам Клименко, сейчас задержанный пребывает в руках полиции.

«Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок – только исполнитель», – цитирует министра Телеграм-канал «Одеське життя».

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 19 июля во Львове, во дворе дома по улице Масарика, неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион. Пуля попала женщине в висок. Женщину госпитализировали в критичеком состоянии, и спустя несколько часов Ирина Фарион скончалась в больнице.

Ирину Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище. Проститься с ней пришли тысячи львовян.

Впоследствии правоохранители опубликовали фото подозреваемого в убийстве языковеда. По данным СМИ, подозреваемый почти ежедневно приходил во двор Фарион перед убийством. Парень был ярко одет и имел нетипичную походку.

Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка. Было открыто криминальное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий, включая общественно-политическую деятельность и личную неприязнь, а также возможный российский след.

Ирина Фарион получила скандальную известность из-за своей непримиримой борьбой с русским языком и часто радикальными высказываниями, в частности, в отношении русскоязычных военнослужащих, защищающих Украину на фронте.