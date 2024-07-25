Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали в Днепре

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали в Днепре

Сегодня, в четверг, 25 июля 2024 года, стало известно о задержании в Днепре 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве известного политического деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому, о чем глава государства проинформировал у себя в Телеграм.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», – сообщил Зеленский.

Он также отметил, что операция по задержанию была очень непростой. В течение нескольких дней после совершения преступления над его раскрытием работали сотни специалистов Нацполиции Украины, СБУ и других служб.

«Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали», – добавил президент.

По словам Клименко, сейчас задержанный пребывает в руках полиции.

«Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок – только исполнитель», – цитирует министра Телеграм-канал «Одеське життя».

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 19 июля во Львове, во дворе дома по улице Масарика, неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион. Пуля попала женщине в висок. Женщину госпитализировали в критичеком состоянии, и спустя несколько часов Ирина Фарион скончалась в больнице.

Ирину Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище. Проститься с ней пришли тысячи львовян.

Впоследствии правоохранители опубликовали фото подозреваемого в убийстве языковеда. По данным СМИ, подозреваемый почти ежедневно приходил во двор Фарион перед убийством. Парень был ярко одет и имел нетипичную походку.

Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка. Было открыто криминальное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий, включая общественно-политическую деятельность и личную неприязнь, а также возможный российский след.

Ирина Фарион получила скандальную известность из-за своей непримиримой борьбой с русским языком и часто радикальными высказываниями, в частности, в отношении русскоязычных военнослужащих, защищающих Украину на фронте.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua