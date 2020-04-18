У ландшафтий заказник в Одеській області поселять куланів (відео)

20 куланів або азіатських диких віслюків вже знаходяться на карантині в біосферному заповіднику «Асканія Нова» і чекають своєї подорожі до Тарутинського степу за місяць.
Про це повідомляє природозахисна організація Rewilding Ukraine.
– Останнього кулана в Бессарабії було вбито у 19 столітті чи навіть раніше. Тепер ми хочемо їх повернути! 20 куланів або азіатських диких віслюків вже знаходяться на карантині в біосферному заповіднику «Асканія Нова» і чекають своєї подорожі до Тарутинського степу через місяць. Ці тварини будуть жити й пастися на одній з останніх неушкоджених степових ділянок Європи, виїдаючи надмірну рослинність, підвищуючи біорізноманіття та приваблюючи туристів у регіон, – йдеться в повідомленні організації.
Останнього кулана в Бессарабії було вбито у 19 столітті чи навіть раніше. Тепер ми хочемо їх повернути! 20 куланів або…
Gepostet von Rewilding Ukraine am Freitag, 10. April 2020
Фото: Вікіпедія