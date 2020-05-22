Наоми Кэмпбелл – 50 лет: что интересного мы знаем о Черной пантере

Наоми Кэмпбелл — культовая британская топ-модель и актриса, первая чернокожая женщина-манекенщица. Уже более 30 лет она не покидает подиум и ежегодно попадает на обложки самых известных журналов мира. И вопреки всем стереотипам, что модели интересны миру только в молодости, Наоми Кэмпбелл в свои 50 лет доказывает обратное.

Сейчас она по-прежнему вызывает бурный восторг у публики — она успешная и красивая женщина, которая сама достигла большого успеха. И если бы существовал «Оскар» за лучшую в мире модель, он бы принадлежал Наоми. Свою карьеру она начала в 15 лет. Никто не мог подумать, что темнокожая девушка, в жилах которой течет китайская и ямайская кровь, завоюет мир моды. Но именно ее упорство и трудолюбие дали Кэмпбелл невероятный толчок в профессии. Сейчас Наоми активно покровительствует молодому поколению темнокожих моделей, она занимается благотворительностью и борется за равные права людей во всем мире.

«Я выжившая. Моя жизнь никогда не была безупречной, и я не претендую на это. Я в числе первых в мире моды, кто открыто признался в своей наркозависимости. И я этого не стесняюсь. Благодарю Бога за то, что мне удалось стать выздоравливающим наркоманом и выздоравливающим алкоголиком».

«Быть одной не значит быть одинокой. У меня нет времени ни на скуку, ни на одиночество. В отношениях для меня важна конфиденциальность. Всегда переживаю, что работа будет мешать моей личной жизни. Но у меня есть свои методы, как тщательно скрывать личную жизнь от прессы».

«Я сделала модельный мир цветным. В 1980-е мне приходилось бороться за то, чтобы мне платили столько же, сколько белым моделям. А многие дизайнеры даже и думать не хотели о том, чтобы показывать свою одежду на темнокожих девушках. Ведь все привыкли к европейским лицам на подиуме. Для меня очень важно сделать все, чтобы у темнокожих и белых моделей были равные возможности».

«Я очень суеверна. Если я что-то теряю, я смотрю на это так: значит, это должно было произойти. Не ищу это. Оно должно было потеряться. Я считаю, что если вещи с меня упадут, а я потом найду их… Я все равно не надену их обратно. Наверное, это глупо, но я так живу«.

«Я не боюсь своего возраста. Я тоже с нетерпением жду старого доброго танца. Я хочу убедиться, что я танцую всю ночь напролет, в окружении людей, которых я люблю и которые были со мной и в горе, и в радости. Вот чего я хочу в старости. А сейчас я счастлива от того, чем занимаюсь. Я никогда не перестаю работать. Работаю тяжело и стою каждого цента».

Секрет красоты от Наоми Кэмпбелл

Я никогда не сидела на диетах. Я просто слежу за собой, хорошо и правильно питаюсь. Я не употребляю сахар и пью много воды. Учитывая, что я часто путешествую и ем много различных продуктов и блюд, я считаю крайне важным регулярно пить свежевыжатые соки. Как минимум два раза в неделю, чтобы очистить организм и очистить кровь, а также быстро восстановиться.

Источники: elle.ua, focus.ua, marieclaire.ua

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