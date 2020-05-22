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Новости Одессы и Одесской области

Був у розшуку: ще одного підозрюваного у пожежі Одеського економічного коледжу взяли під варту

Був у розшуку: ще одного підозрюваного у пожежі Одеського економічного коледжу взяли під варту

Правоохоронці взяли під варту колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи згорілого Одеського економічного коледжу. 

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

За клопотанням прокурорів прокуратури Одеської області взято під варту без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи освітнього закладу по вул. Троїцькій в Одесі, де на початку грудня минулого року сталася пожежа.

Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо, що підозрюваний, який перебував на посаді заступника директора з адміністративно-господарської роботи до 02.12.2019, переховувався від правоохоронних органів та суду, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи СУ ГУНП в Одеській області.

Хід розслідування цієї трагічної події знаходиться на контролі у керівництва обласної прокуратури.

Фото: Максим Куцый, ФБ

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