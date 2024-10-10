Психологические упражнения, которые снижают тревожность: советы школьного психолога для родителей и детей

Три главные задачи психолога

Психолог в школе поддерживает, помогает и направляет всех участников учебного процесса. И делает самое важное — чтобы каждый ребенок чувствовал себя в школе комфортно, хотел в нее ходить, учиться и чувствовать себя счастливым.

Недоразумения в семье, проблемы в отношениях с педагогами, сверстниками — это незначительная часть вопросов, которые беспокоят детей прежде всего подросткового возраста.

Школьный психолог обучает их навыкам эффективного общения, учит решать конфликтные ситуации. Когда ребенку просто хочется, чтобы на него лишний раз обратили внимание, педагогам и родителям нужно его поддержать.

— Главные задачи в нашей работе — внимательно выслушать, дать дельные советы и обязательно помочь. Ведь детство и будущее юного поколения должны быть прекрасными, поэтому детям не стоит «обрезать крылья», — поделилась мнением Юлия Березянская.

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Кроме индивидуальной работы, школьный психолог также проводит мероприятия для профилактики и сохранения психического, социального и эмоционального здоровья и состояния детей в школе. Это лекции о буллинге, сексуальном воспитании, об адаптации к школе и тому подобное.

Как преодолеть стресс?

С целью предотвращения стресса и для эмоционального восстановления и психоэмоционального комфорта Юлия регулярно проводит с детьми тренинг «Ты как?»

В течение таких занятий ученики выполняют различные упражнения для преодоления тревожности: «Черепаха», «Здесь и сейчас», тесты на познание себя, просматривают видео о ментальном здоровье, а также создают галерею рисунков «На волнах позитива». В завершение дети говорят друг другу комплименты, создавая «Коллекцию теплых слов».

— Я стараюсь создать для детей комфортную среду, привить чувство дружелюбия, доверия и позитивного отношения друг к другу. Психолог прежде всего должен быть другом и тем человеком, который выслушает и даст верный совет. Советую использовать психологические минутки, упражнения для преодоления тревожности и стресса: «Ритмичное дыхание», «Настроение», «Ленивый кот», «Радуга», которые положительно влияют на ребенка и уменьшают тревожность, — рассказала школьный психолог Юлия Березянская. — Не бойтесь вместе с детьми мечтать и планировать, что будете делать после войны. Такие размышления и разговоры вдохновляют и стабилизируют, а также придают уверенности в будущем.

Советы школьного психолога родителям

Не сравнивайте ребенка с другими детьми.

Не акцентируйте внимание на неудачах, ведь трудности можно преодолеть.

Хвалите ребенка за любые успехи.

Регулярно интересуйтесь школьными делами, расспрашивайте о чувствах, настроении, эмоционально поддерживайте.

Участвуйте в школьной жизни и формируйте позитивное отношение к школе и учителю.

Делитесь своими радостями и грустью. Понимание событий, происходящих в жизни всех членов семьи, объединяет.

Упражнение «Ленивый кот»

Это упражнение поможет снять мышечное напряжение. Представьте, что вы ленивый кот, который только что проснулся после приятного сна. Широко зевните. Помурчите, как кот. Теперь вытяните руки, ноги и спину — и потянитесь медленно, как кот — и расслабьтесь.

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