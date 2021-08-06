«Транспортные» новшества и книжная волна: главные новости Одессы за четверг, 5 августа

В четверг, 5 августа 2021 года, «Одесская жизнь» писала о следующих знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

В Одессе разработают транспортную модель – мы разбирались, почему это ключ к решению транспортных проблем.

Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил нового исполняющего обязанности департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета – кто же им стал?

В Одесской области выявили более заразный и опасный штамм коронавируса – «Дельта». При этом медики пришли к выводу, что штамм в регион не завезли – его распространение «носит местный характер».

В то же время на Черемушках в Одессе заработал второй ежедневный пункт вакцинации.

В Одессе открылся юбилейный ХХV Международный книжный фестиваль «Зеленая волна».

А на одесском Главпочтамте прошел маленький праздник: здесь наградили лучшего подписчика периодических изданий в Украине. Им стала одесситка.

Украинская каратистка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Фото Марии Котовой