На одесском Главпочтамте чествовали лучшего украинского подписчика периодических изданий (фото)

Сегодня в просторном главном зале одесского Главпочтамта прошел маленький праздник. Здесь наградили лучшего подписчика периодических изданий в Украине. Им стала одесситка Анна Головатая.

АО «Укрпочта» провела акцию «Я люблю подписку», в ходе которой был назван украинец, который во втором полугодии подписал периодических изданий на самую большую сумму. Семидесятилетняя Анна Головатая и стала победительницей этого своеобразного конкурса.

Специально для того, чтобы вручить победительнице диплом и ценный подарок, приехал из Киева директор Департамента почтовых услуг АО «Укрпочта» Сергей Гречко. Он и глава Одесской дирекции АО «Украпочта» Сергей Дрозд вручили Анне Головатой электровелосипед.

Сергей Гречко от души поздравил одесситку с победой в этой акции и поблагодарил ее за неувядаемый интерес к периодическим изданиям.

А интерес к периодике у Анны Головатой – давний-давний.

Всегда старалась выписывать побольше периодических изданий. И в век Интернета интерес к ним не угасает. Столько интересного узнаешь! Причем, прочитанная газета или журнал никогда у меня не «идут на макулатуру». Я делаю вырезки, из них составляю специальные тематические подборки. Мне это очень помогает в работе, – рассказывает она.

Анна Головатая заведует школьной библиотекой (одесская школа №79), она – мать троих детей и бабушка четырех внуков. Периодические издания, которые внимательно и с интересом читаются, а потом «расходятся» по специальным папкам, для нашей героини – не просто хобби.

Все эти папки – большое подспорье для проведения читательских конференций, они и детям, которые у нас учатся, становятся полезны, да и мне для проведения разных мероприятий. Я и детей своих приучила любить периодику. А мои любимые тематические направления – история и литература.

Красавец электровелосипед, который сегодня получила в подарок наша героиня, стал для нее большим сюрпризом.

Ну а что касается будущего, то, как заверила Анна Головатая, она и в будущем собирается выписывать как можно больше периодических изданий.

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