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На одесском Главпочтамте чествовали лучшего украинского подписчика периодических изданий (фото)

На одесском Главпочтамте чествовали лучшего украинского подписчика периодических изданий (фото)

Сегодня в просторном главном зале одесского Главпочтамта прошел маленький праздник. Здесь наградили лучшего подписчика периодических изданий в Украине. Им стала одесситка Анна Головатая.

АО «Укрпочта» провела акцию «Я люблю подписку», в ходе которой был назван украинец, который во втором полугодии подписал периодических изданий на самую большую сумму. Семидесятилетняя Анна Головатая и стала победительницей этого своеобразного конкурса.

Одесситка Анна Головатая

Анна Головатая

Специально для того, чтобы вручить победительнице диплом и ценный подарок, приехал из Киева директор Департамента почтовых услуг АО «Укрпочта» Сергей Гречко. Он и глава Одесской дирекции АО «Украпочта» Сергей Дрозд вручили Анне Головатой электровелосипед.

На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика9

Сергей Гречко вручает победительнице ключ от электровелосипеда и диплом

Сергей Гречко от души поздравил одесситку с победой в этой акции и поблагодарил ее за неувядаемый интерес к периодическим изданиям.

А интерес к периодике у Анны Головатой – давний-давний.

Всегда старалась выписывать побольше периодических изданий. И в век Интернета интерес к ним не угасает. Столько интересного узнаешь! Причем, прочитанная газета или журнал никогда у меня не «идут на макулатуру». Я делаю вырезки, из них составляю специальные тематические подборки. Мне это очень помогает в работе, – рассказывает она.

Анна Головатая заведует школьной библиотекой (одесская школа №79), она – мать троих детей и бабушка четырех внуков. Периодические издания, которые внимательно и с интересом читаются, а потом «расходятся» по специальным папкам, для нашей героини – не просто хобби.

Все эти папки – большое подспорье для проведения читательских конференций, они и детям, которые у нас учатся, становятся полезны, да и мне для проведения разных мероприятий. Я и детей своих приучила любить периодику. А мои любимые тематические направления – история и литература.

Красавец электровелосипед, который сегодня получила в подарок наша героиня, стал для нее большим сюрпризом.

Ну а что касается будущего, то, как заверила Анна Головатая, она и в будущем собирается выписывать как можно больше периодических изданий.

На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика
На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика2
На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика3
На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика4
На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика5
На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика6
На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика7
На одесском Главпочтамте чествовали лучшего подписчика8

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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