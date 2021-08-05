Рулить транспортным департаментом в одесской мэрии будет экс-депутат

В Одесском городском совете новый исполняющий обязанности департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета – эту должность получила замдиректора департамента – начальник управления развития транспортной инфраструктуры, бывший депутат Одесского горсовета Елена Фокина.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее транспортный департамент возглавлял Сергей Тетюхин, который недавно пошел на повышение – был назначен вице-мэром.

31-летняя Елена Фокина – уроженка Одессы. В 2011 году она окончила национальный университет «Одесская юридическая академия», факультет «Международные отношения и юридическая журналистика» по специальности «Правоведение».

С июня по декабрь 2013 года работала в управлении областного совета по имущественным отношениям главным специалистом подотдела арендных отношений и приватизации.

С марта 2014-го по февраль 2015 года работала на коммунальном предприятии «Облтрансстрой» на должности заместителя директора по экономическим вопросам. Также занимала должность директора компании «Украгро-Буд».

В 2015-2020 годах – депутат Одесского горсовета VII созыва и зампредседателя фракции «Блока Петра Порошенко» «Солидарность».

Стоит отметить, что за время своего депутатства Елена Фокина заметно разбогатела: так, согласно ее декларациям, в 2014-2016 гг. она получала по 20 тыс. грн в год, а в 2017-2018 гг. – уже по 64 тыс. грн, а за 2019 ее доходы выросли до 1,3 млн грн плюч еще 1,2 млн грн на банковском счету.

Согласно декларации Елены Фокиной за 2020 год, она вновь не зарабатывает ничего, а ее супруг Рустам Бегматов, совладелец и глава компаний «Год-17» и «Мирамар-Груп» (ныне «Шузгрин» и «Этлоу ЛТД» соответственно) – лишь 15 тыс. гривен в год. При этом Бегматов указан совладельцем и руководителем компании «Клин-Кастом».

На саму Фокину записано два автомобиля – Toyota Avalon и Toyota Camry. Обе машины 2008 года выпуска и были куплены в общей сложности за 720 тыс. грн.

Кстати, напомним, что в Одессе хотят разработать транспортную модель. Это может стать ключом к решению транспортных проблем в городе.

Фото: Думская