Штамм «Дельта» выявили у жительниц Одессы и Одесской области

В Одесской области выявили более заразный и опасный штамм коронавируса – «Дельта». Об этом информирует Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

«Штамм SARS-CoV-2 Delta был подтвержден у 2 больных в Одесской области», – отмечается на Facebook-странице ведомства.

Так, по результатам анализов, проведенных 4 августа, штамм «Дельта» был обнаружен у двух женщин – жительниц Одессы и города Рении Одесской области.

При этом медики пришли к выводу, что, поскольку больные не выезжали за пределы Одесского региона и не имели контакт с больными, выезжавшими за границу, данный штамм не является завозным и его распространение «носит местный характер».

Также сообщается, что больные лечились амбулаторно, их состояние оценили как «средней тяжести, с симптоматикой, соответствующей острой респираторной вирусной инфекции вызванной SARS-CoV-2». На сегодняшний день пациентки находятся в статусе «выздоровевших».

В Центре напоминают, что симптомы при заражении штаммом «Дельта» отличаются от обычного течения болезни при COVID-19. А частности, имеют место лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, а вот кашель и потеря обоняния или вкуса распространены намного меньше.

Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом «Дельта» намного выше, если человек не вакцинирован. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные больные переносят болезнь бессимптомно либо в более легкой форме.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе на Черемушках заработал второй ежедневный пункт вакцинации от COVID-19.

Также мы рассказывали, что известно о новом штамме коронавируса «Дельта».

Фото: Facebook-страница Одесского областного центра контроля и профилактики болезней