Одесса окунулась в Зеленую волну бескрайнего книжного моря (фото)

Как мы и сообщали, 5 августа стартовала очередная «Зеленая волна», и Одесса купается в бескрайнем книжном море. Жаль только, что очень жарко.

Как и обычно, ярмарка открылась с утра, а официальное открытие фестиваля состоялось вечером. Вход на ярмарку, растянувшуюся на аллеях парка им. Т.Г.Шевченко – практически такой же, как и в прошлом году: люди проходят сквозь книжные мега-ворота.

К вечеру людей довольно много: книголюбы-книгочеи не переводятся. Работают две основные локации – Книжная сцена и Территория творчества. Территорию творчества атакуют дети, и мамы-папы счастливы: тут с ними проводят самые различные мероприятия, и чада не требуют «купить эту книжку, а еще ту и вон ту».

Собственно, кроме жары посетители если и жалуются на что-то, так именно на дороговизну книг.

Для примера указываем цены на три очень-очень одесские издания. «Морская энциклопедия Одессы» обойдется вам в 800 грн; альбом «Привет из Одессы» (от этой истории города, представленной в открытках, глаз не оторвать!) стоит 1000 грн; двухтомник Александра Козачинского – 700 грн.

И еще о ценах. В этом году на «Зеленой волне» очень много уцененных книг, книг, которые значатся как «расподажа». Есть даже место, где они раздаются бесплатно.

Впрочем, не следует забывать: «Зеленая волна» – это не только ярмарка-продажа книг, это и представление, своеобразная презентация книжной продукции. Потому-то на аллеях вы увидите ларьки Одесской национальной научной библиотеки, Одесской областной научной библиотеки им. М.Грушевского. Кстати, здесь же можно записаться в эти библиотеки. А книги, которые здесь представлены, конечно же, не продаются. Они – для знакомства с книжным богатством библиотечных фондов, как «справка», что та или иная книга издана.

Ну а пока посетители знакомятся с книгами, обсуждают их и прицениваются, на Книжной сцене происходит огромное множество мероприятий.

Кстати, «Зеленая волна» прокатывается не только в парке им. Т.Г.Шевченко, но и в других местах города.

Детальная программа «Зеленой волны»-2021 – здесь.

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