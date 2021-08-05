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Одесская каратистка взяла «серебро» на Олимпиаде

Одесская каратистка взяла «серебро» на Олимпиаде

Украинская каратистка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Терлюга, выступающая в весе 55 кг, преодолела квалификацию, заняв первое место в своей подгруппе. Она победила Садву Сайед из Египта (1:0), свела вничью бои с Молдир Жангбырбай из Казахстана (4:4) и Беттиной Планк из Австрии (0:0), а в решающем поединке за выход в полуфинал победила японку Мийо Мияхару (4:0).

В полуфинале одесситка оказалась сильнее каратистки из Тайваня Вэнь Цзы-Юнь (4:4, победу Терлюге отдали судьи).

Соперницей Терлюги по финалу стала Ивет Горанова из Болгарии. Ей, украинка проиграла со счетом 1:5.

Отметим, что это третье «серебро» Украины на Олимпиаде-2020. Всего на сегодняшний день украинская сборная завоевала 13 медалей.

29-летняя Терлюга – заслуженный мастер спорта Украины по карате, трехкратная чемпионка Европы в личном кумитэ (2017, 2018 и 2019). Также в ее активе «серебро» и две «бронзы» Чемпионата Европы и «серебро» на Европейских играх.

Кроме того, Анжелика Терлюга стала первой украинской спортсменкой-каратисткой, принявшей участие в Олимпийских играх (в этому году карате дебютировало в программе Олимпиады).

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Фото: Reuters

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Редакция ПРОФИЛЬ

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