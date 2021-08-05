Новости Одессы и Одесской области

На Черемушках заработал второй ежедневный пункт вакцинации: выходных ждать не обязательно

На Черемушках заработал второй ежедневный пункт вакцинации: выходных ждать не обязательно

Центры, где можно получить прививку от COVID-19, в основном работают по выходным. В Одессе было только одно место, где вакцинироваться можно было и будний день. Теперь к нему добавилось еще одно.

Об этом сообщил Левон Никогосян, руководитель Департамента охраны здоровья Одесского горсовета.

Важная информация! Наш центр массовой вакцинации в парке Горького будет работать ежедневно!

Режим работы – привычный: с 09:00 до 18:00. В это время Вы сможете получить там прививку от коронавируса. Быстро, просто и безопасно. Вход – со стороны улицы Героев Крут (бывшая улица Терешковой),

– написал чиновник на своей странице в Facebook.

Центр находиться в административном помещении парка. Это безопасное, кондиционированное помещение, которое отвечает всем медицинским нормам.

центр вакцинации в парке Горького

Ранее сообщалось, что ежедневный центр вакцинации открылся на площади Деревянко, 1 (Издательство “Черноморье”)

Фото Левона Никогосяна

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Редакция ПРОФИЛЬ

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