Коронавирус 5 августа: в Одесской области заболели 75 человек, более 1000 в Украине Согласно данных Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 142 232 случая заражения COVID-19. За последние сутки смертельных случаев зарегистрировано не было. Выздоровели 48 человек. В целом в Украине на утро 5 августа выявили 1050 новых случаев COVID-19 (сутками ранее их было 954). Всего в стране официально зафиксированы 2 256 397 зараженных ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 4 августа: в Одесской области болезнь забрала три жизни По состоянию на утро среды, 4 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, что на 16 случая меньше, чем днем ранее. ПОДРОБНЕЕ