Центры, где можно получить прививку от COVID-19, в основном работают по выходным. В Одессе было только одно место, где вакцинироваться можно было и будний день. Теперь к нему добавилось еще одно.
Об этом сообщил Левон Никогосян, руководитель Департамента охраны здоровья Одесского горсовета.
Важная информация! Наш центр массовой вакцинации в парке Горького будет работать ежедневно!
Режим работы – привычный: с 09:00 до 18:00. В это время Вы сможете получить там прививку от коронавируса. Быстро, просто и безопасно. Вход – со стороны улицы Героев Крут (бывшая улица Терешковой),
– написал чиновник на своей странице в Facebook.
Центр находиться в административном помещении парка. Это безопасное, кондиционированное помещение, которое отвечает всем медицинским нормам.
Ранее сообщалось, что ежедневный центр вакцинации открылся на площади Деревянко, 1 (Издательство “Черноморье”)
Фото Левона Никогосяна