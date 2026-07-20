Ключевые моменты:

Утром российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе.

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

На месте работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Накануне РФ атаковала гражданское торговое судно возле Одессы.

Очередная атака на Одессу

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что утром российские войска вновь нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. На месте происшествия работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Он также призвал жителей помнить о постоянной угрозе со стороны противника и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, накануне российские войска атаковали гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после загрузки кукурузой. По имеющейся информации, на борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

После удара на судне вспыхнул пожар. Спасателям удалось эвакуировать восемь членов экипажа. Двое из них получили ранения и были госпитализированы в одну из больниц Одессы. Также обнаружены тела шести моряков, судьба еще четырех человек остается неизвестной.

В правительстве сообщили, что совместно с военным командованием готовят решения, направленные на усиление безопасности судоходства и защиту гражданских судов и моряков от российских атак.

Ранее сообщалось, что удары по портовой инфраструктуре Одесской области уже начали отражаться на украинском зерновом экспорте. Из-за сохраняющейся угрозы новых атак судовладельцы все чаще отказываются заходить в украинские порты.