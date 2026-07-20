Ключевые моменты:
- Утром российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе.
- В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.
- На месте работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий.
- Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Накануне РФ атаковала гражданское торговое судно возле Одессы.
Очередная атака на Одессу
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что утром российские войска вновь нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. На месте происшествия работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.
Он также призвал жителей помнить о постоянной угрозе со стороны противника и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, накануне российские войска атаковали гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после загрузки кукурузой. По имеющейся информации, на борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.
После удара на судне вспыхнул пожар. Спасателям удалось эвакуировать восемь членов экипажа. Двое из них получили ранения и были госпитализированы в одну из больниц Одессы. Также обнаружены тела шести моряков, судьба еще четырех человек остается неизвестной.
В правительстве сообщили, что совместно с военным командованием готовят решения, направленные на усиление безопасности судоходства и защиту гражданских судов и моряков от российских атак.
Ранее сообщалось, что удары по портовой инфраструктуре Одесской области уже начали отражаться на украинском зерновом экспорте. Из-за сохраняющейся угрозы новых атак судовладельцы все чаще отказываются заходить в украинские порты.