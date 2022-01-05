Новости Одессы и Одесской области

Трагедия на даче, «нет» петардам и Привоз перед Рождеством: главные новости Одессы за 4 января

Трагедия на даче, «нет» петардам и Привоз перед Рождеством: главные новости Одессы за 4 января

Во вторник, 4 января 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие события как в Одессе и Одесской области, так и в Украине в целом.

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Начнем, пожалуй, с не самых хороших новостей, а если быть точнее, то и вовсе трагических: нелепый случай произошел в Болградском районе: там от случайного выстрела погиб охотник. Предварительно известно, что ружье выпало из машины, ударилось о землю и выстрелило…

Не менее жуткий случай произошел на Новый год в Одесском районе: 31 декабря мужчина, который после смерти сестры был опекуном троих детей 5-ти, 7-ми и 9-ти лет, уехал с ними на дачу к своей матери, а на следующий день перестал выходить на связь. Утром 4 января все пятеро были найдены мертвыми в дачном доме в Надлиманском массиве. Предварительно, причиной смерти семьи стал угарный газ.

Между тем, в Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

А на сайте президента появилась петиция, авторы которой (как пишут СМИ, одесситы) просят запретить использование петард, фейерверков и прочей пиротехники, а также закрыть все магазины, где торгуют пиротехническими изделиями. Таким образом, инициаторы воззвания надеются защитить от «подрывников» стариков, детей и домашних животных.

Одесский областной департамент капитального строительства объявил тендер по поиску строителя в Черноморске пассажирской платформы, которая могла бы принимать электропоезда, дав старт проекту электрички в этот город.

А еще в Одесской области может появиться новый город-курорт – Дунайя.

Также «Одесская жизнь» побывала возле Привоза, где посмотрела, как продвигается ремонт участка улицы Преображенской, и на самом Привозе, изучив предрождественский ассортимент.

А напоследок немного позитива из Одесского зоопарка: ранним утром 4 января здесь появилась на свет маленькая лама. А в конце 2021 года в зоопарке родился детеныш зебры.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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