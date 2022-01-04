Одесситы просят президента запретить продажу пиротехники

Президента Украины Владимира Зеленского просят запретить использование петард, фейерверков и прочей пиротехники, а также закрыть все магазины, где торгуют пиротехническими изделиями. Такая петиция опубликована в разделе электронных петиций на сайте главы государства.

Как пишет «Думская», авторы воззвания – одесситы. Таким образом, они надеются защитить стариков, детей и домашних животных – тех, кто, по их словам, больше всего страдает от пиротехники.

По словам авторов инициативы, в последние годы без салютов и фейерверков не обходится ни один праздник.

«Пиротехнические изделия взрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях, где празднуют люди. Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений. Тяжелые травмы получают сами «подрывники» – выбитые глаза, искалеченные руки и т.д. Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы при этих взрывах. Страдают старики и маленькие дети. Во время каждого такого праздника убегают от хозяев и подвергаются смертельной опасности домашние собаки. Были случаи гибели птиц – как от остановки сердца, так и от травм»,

– сказано в тексте петиции.

Инициаторы такого воззвания предлагают законодательно запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств на территории Украины, а за невыполнение требований предлагают взимать административный штраф в размере от 15 тысяч грн.

Стоит отметить, что хотя петиция была опубликована в преддверии новогодних праздников, а настоящее время за нее отдали всего 4730 голосов притом, что для того, чтобы попасть на рассмотрение главой государства, петиция должна набрать не менее 25 тысяч голосов. До конца голосования остается 84 дня.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как в Одессе продают петарды и фейерверки.

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