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Генератор-убийца: под Одессой угорели насмерть трое детей и двое взрослых

Генератор-убийца: под Одессой угорели насмерть трое детей и двое взрослых

В Одесском районе трагически погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. Предварительно, причиной их смерти стал топливный генератор.

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По данным областного управления полиции, 41-летнего мужчину, троих малолетних детей – двух девочек и мальчика в возрасте 5-ти, 7-ми и 9-ти лет – и их 71-летнюю бабушку обнаружили без признаков жизни в доме женщины, в дачном доме в Надлиманском массиве.

Сегодня вечером в полицию обратился друг семьи и сообщил, что 31 декабря мужчина, который опекал детей после смерти сестры, уехал с ними к своей матери, а на следующий день перестал выходить на связь.

На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что следов проникновения в дом нет, обстановка в доме не нарушена, а на телах отсутствуют признаки насильственной смерти.

Правоохранители предполагают, что причиной трагедии стал угарный газ от топливного генератора.

Предварительно, произошедшее квалифицируют как несчастный случай. Но точную причину смерти семьи установит судмедэкспертиза.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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