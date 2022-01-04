Новости Одессы и Одесской области

Привоз в предрождественских красках: ажиотаж, калачи-штоллены и «все на кутью» (фото)

Привоз в предрождественских красках: ажиотаж, калачи-штоллены и «все на кутью» (фото)

Попав на Привоз, сложилось впечатление, что аппетит у одесситов после Нового года резко скакнул вверх. Четвертый день наступившего года: Привоз переливается в солнечных лучах, манит богатейшим ассортиментом и даже чуть пугает народным столпотворением.

Подписаться

Исчезли из продажи новогодние украшения, все остальное – как обычно. Цены на продукты по сравнению с предновогодними практически не изменились.

Единственная «проблема» была нами отмечена ну разве что в молочном корпусе, где один одессит громко вопрошал: «Где брынза?!». А брынзы и в самом деле очень мало, а там, где она есть, заметен скачок в цене – в среднем, по 200 гривен.

Одесситы просто-таки атакуют прилавки с овощами-фруктами, рыбой. Активность отмечена и в мясном, и в молочном корпусах. В молочном корпусе – огромная суета и возле копченостей.

Привоз предрождественский27

Привоз предрождественский26

Привоз предрождественский25

В тренде тема «все на кутью». Есть места, где продавцы продумали все до мелочей – тут вам и самая «правильная пшеница для кутьи» (она же – кутя), рядом – орехи, мак и изюм.

Здесь же – все на узвар. Иногда и домашние куры-утки-гуси тоже можно купить тут же. То есть, чтобы человек перед Рождеством нигде у других ничего не покупал. Подошел – а тут «все, шо надо» для правильного рождественского стола.

Разговоры-расспросы не очень приветствуются: рядом с каждым видом пшеницы написана не только ее цена, но и количество времени, за которое она становится «такой, как надо для кутьи».

Привоз предрождественский15

Привоз предрождественский21

Привоз предрождественский16

Из предрождественских «примет»: столики с калачами и штолленами. Если у кого-то возникает какой-нибудь вопрос по поводу штоллена, ответ у продавца обычно такой: «Это тоже рождественский калач. Только вкуснее». Видя, что человек собирается уходить (штоллены не всем по карману, они на Привозе «идут» по 120 грн), продавец тут же заверяет: «А вы наш калач берите. Зачем вам штоллен?».

Привоз предрождественский13

Статья по теме: Рождественская выпечка: Штоллен и Панеттоне – что это и чем они отличаются

Привоз предрождественский14

Цены на «наши калачи» стартуют от 30 грн. Товар, именуемый «Калач Різдвяний в яскравій святковій коробці (VIP)» стоит 150 грн.

И да, тоже нельзя не отметить: каждый ценник рядом с калачами – не просто ценник: сверху начертано поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым. А почему бы и нет? Мы ж вам что угодно начертаем, только покупайте. А как же иначе?

Впереди ж у нас – Рождество! И закипел привычно предрождественский Привоз!..

Привоз предрождественский
Привоз предрождественский2
Привоз предрождественский3
Привоз предрождественский4
Привоз предрождественский5
Привоз предрождественский6
Привоз предрождественский7
Привоз предрождественский8
Привоз предрождественский9
Привоз предрождественский10
Привоз предрождественский11
Привоз предрождественский12
Привоз предрождественский17
Привоз предрождесвенский18
Привоз предрождественский19
Привоз предрождественский20
Привоз предрождественский22
Привоз предрождественский23
Привоз предрождественский24
Привоз предрождественский28

Читайте также:

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить