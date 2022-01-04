Привоз в предрождественских красках: ажиотаж, калачи-штоллены и «все на кутью» (фото)

Попав на Привоз, сложилось впечатление, что аппетит у одесситов после Нового года резко скакнул вверх. Четвертый день наступившего года: Привоз переливается в солнечных лучах, манит богатейшим ассортиментом и даже чуть пугает народным столпотворением.

Исчезли из продажи новогодние украшения, все остальное – как обычно. Цены на продукты по сравнению с предновогодними практически не изменились.

Единственная «проблема» была нами отмечена ну разве что в молочном корпусе, где один одессит громко вопрошал: «Где брынза?!». А брынзы и в самом деле очень мало, а там, где она есть, заметен скачок в цене – в среднем, по 200 гривен.

Одесситы просто-таки атакуют прилавки с овощами-фруктами, рыбой. Активность отмечена и в мясном, и в молочном корпусах. В молочном корпусе – огромная суета и возле копченостей.

В тренде тема «все на кутью». Есть места, где продавцы продумали все до мелочей – тут вам и самая «правильная пшеница для кутьи» (она же – кутя), рядом – орехи, мак и изюм.

Здесь же – все на узвар. Иногда и домашние куры-утки-гуси тоже можно купить тут же. То есть, чтобы человек перед Рождеством нигде у других ничего не покупал. Подошел – а тут «все, шо надо» для правильного рождественского стола.

Разговоры-расспросы не очень приветствуются: рядом с каждым видом пшеницы написана не только ее цена, но и количество времени, за которое она становится «такой, как надо для кутьи».

Из предрождественских «примет»: столики с калачами и штолленами. Если у кого-то возникает какой-нибудь вопрос по поводу штоллена, ответ у продавца обычно такой: «Это тоже рождественский калач. Только вкуснее». Видя, что человек собирается уходить (штоллены не всем по карману, они на Привозе «идут» по 120 грн), продавец тут же заверяет: «А вы наш калач берите. Зачем вам штоллен?».

Цены на «наши калачи» стартуют от 30 грн. Товар, именуемый «Калач Різдвяний в яскравій святковій коробці (VIP)» стоит 150 грн.

И да, тоже нельзя не отметить: каждый ценник рядом с калачами – не просто ценник: сверху начертано поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым. А почему бы и нет? Мы ж вам что угодно начертаем, только покупайте. А как же иначе?

Впереди ж у нас – Рождество! И закипел привычно предрождественский Привоз!..

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