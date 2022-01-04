Охотник погиб в Одесской области: его ружье упало и выстрелило само

Инцидент произошел в Болградском районе во время охоты. Предварительно известно, что ружье выпало из машины, ударилось о землю и выстрелило в потерпевшего.

Охотник погиб от случайного выстрела

Как сообщили в полиции, раненого мужчину доставили в приемном отделении Арцизской центральной районной больницы. Но спасти его медикам не удалось, и он скончался в результате огнестрельного ранения. Известно, что погибший был 1959 года рождения. Предварительно случившееся квалифицировали как несчастный случай.

Инцидент произошел на охоте возле села Вознесенка Первая Болградского района. Ружье, из которого прогремел роковой выстрел, находилось в машине, между передним и задним сиденьями возле дверей.

Когда водитель их открыл, оружие выпало и, ударившись о землю, выстрелило в потерпевшего, который стоял возле авто.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

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