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В Одесском зоопарке – милое новогоднее пополнение (фото)

В Одесском зоопарке – милое новогоднее пополнение (фото)

Начало 2022 года в Одесском зоопарке ознаменовалось приятным событием – ранним утром вторника, 4 января, здесь появилась на свет маленькая лама.

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Как рассказали в зоопарке, малышка чувствует себя хорошо, она уже адаптировалась к вольеру и играет с другими ламами.

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Лама, родившая детеныша, стала мамой в первый раз – она молодая мать, потому что сама родилась в 2020 году.

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Кроме того, в конце 2021 года в зоопарке родился детеныш зебры Гранта. Это мальчик, он также чувствует себя хорошо и, судя по всему, у него веселый нрав.

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И, кстати, напомним: не за горами традиционный конкурс на выбор имен малышам!

Все малыши находятся в открытых вольерах и за ними можно понаблюдать. Одесский зоопарк приглашает в гости всех желающих.

Так, завтра, 5 января 2022 года, в Одесском зоопарке состоится увлекательный зимний праздник для детей и взрослых «Рождество в зоопарке».

Начало – в 12:00.

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«Одесская жизнь» об Одесском зоопарке:

Фото с Facebook-страницы Одесского зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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