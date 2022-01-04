Ремонт Преображенской у Привоза: пока без трамваев, но с очередными новшествами

Участок Преображенской у Привоза — от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда — все еще продолжается. Трамваи здесь пока не следуют (до этого далековато), как не следуют они и по обновленному Новощепному ряду. Зато можно полюбоваться, как у главного входа на Привоз и рядом происходят преображения и появляются очередные новшества.

Работы продолжаются. Сейчас по этому участку Преображенской по обеим сторонам устанавливаются симпатичные ограждения с якорями и укладывается новая плитка.

Собственно, плитка была уложена напротив Привоза в прошлом году. Сейчас она укладывается по той, стороне, где находится главный вход на Привоз.

Все здесь, конечно, заметно преобразилось. А вот остановочный комплекс рядом с «венской» остановкой все еще не появился.

На перекрестке с Пантелеймоновской — строительное ограждение

В общем, мы пока можем полюбоваться значительно изменившимся (ну просто красота!) этим вечно бурлящим участком старой одесской улицы, где уже смонтированы контактная сеть, уложены новые рельсы.

Что же касается вопроса «а когда ж мы будем здесь на трамваях проезжать?», то он пока остается открытым. Уже хотя бы потому, что, как мы сообщали, председатель транспортной комиссии горсовета депутат Петр Обухов предупредил, что следующим этапом ремонта станет замена трамвайных путей на перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской — с закрытием трамвайных маршрутов №5, №28 и №18.

Впрочем, не все так печально. Как сообщает одесский ресурс «Пассажирский транспорт», «на данный момент технически все готово для того, чтобы запустить трамвай по Новощепному Ряду — от Старосенной площади и вокзала в центр города по Старопортофранковской и Тираспольской».

Но пока не по Преображенской, пусть даже с ее основательно обновленным кварталом у Привоза…

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Фото Марии Котовой