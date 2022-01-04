Вакцинация от коронавируса: Минздрав одобрил бустерную дозу для украинцев старше 60 лет

В Украине разрешили ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

Об этом информирует Министерство охраны здоровья (МОЗ).

По данным МОЗ, для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любом пункте или центре вакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее в Украине ввели бустерную дозу вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

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