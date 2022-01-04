В Одесской области таки собираются построить новый город-курорт

О проекте города-курорта «Дунайя» заговорили в 2020 году. Тогда его авторы заявляли, что отели примут первых туристов уже в 2022 году. Пока строек на косе между морем и лиманом Сасик нет, но госпредприятие, которое должно организовать застройку, уже создали.

Распоряжение подписано

Распоряжение об основании государственного предприятия «Дунайя» еще 29 декабря 2021 года подписал председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Тарас Осадчий стал исполняющим обязанности директора.

Публичным лицом, представляющим и лоббирующим проект, является человек от туристической отрасли в Одессе Фазиль Аскеров. Он же выложил у себя в Facebook визуализации того, как может выглядеть Дунайя и сообщил, что уже есть бизнесмены, готовые вложить в создание нового курорта несколько миллиардов долларов.

Также есть основания предполагать, что авторы проекта заручились поддержкой президента Владимира Зеленского. По крайней мере сами они так утверждают. Достоверно известно лишь то, что Зеленский в своих выступлениях действительно упоминал, что в Одесской области может появиться новый город-курорт.

Кто может быть инвесторами Дунайи?

Сказать точно, кто из украинских или иностранных бизнесменов готов инвестировать миллиарды долларов, сложно. Что касается самого Аскерова, то вся его бизнес-деятельность связана с такими политическими и бизнес персонами Одессы как Андрей Кисловский и Михаил Кучук. Они более всего известны как собственники сети дельфинариев «Немо» и одноименного отеля. Люди они, конечно, не бедные, но нет никаких признаков того, что у них есть достаточно средств для возведения десятков отелей и соответствующей курортной инфраструктуры.

Еще отметим, что и изменением законодательства, касающегося азартных игр и легализацией казино, теперь также говорят, что в Дунайе, помимо отелей, обустроят геймблинг зону, то есть разместят там игорные заведения.

Екологи против Дунайи

У проекта есть и серьезные критики. Это, в первую очередь, экологи.

Территория нового курорта будет непосредственно соприкасаться с Нацпарком «Тузловские Лиманы» и Дунайским биосферным заповедником, и такое масштабное строительство однозначно негативно скажется на этих заповедных объектах.

Также вызывает вопросы состояние лимана Сасик, который сейчас является почти мертвым водоемом из-за того, что прерван его водообмен с Черным морем. Пока водообмен не восстановят, по мнению экологов, создание там курортной инфраструктуры лишено смысла.

Справка

Проект «Дунайя» — круглогодичный курорт с гемблинг зоной (комплекс азартных игр);

Площадь — 500 гектаров;

Набережная — более 10 километров;

На территории планируется строительство более 80 отелей от 150 номеров до 1000 номеров;

20 тысяч гостиничных номеров;

25 тысяч рабочих мест;

Место для проведения музыкальных фестивалей мирового уровня (на 50 тыс человек);

Первые отели планируют открыть в 2022-м году, первый миллион туристов принять — в 2025 году, а к 2030 году — 6 млн туристов в год.