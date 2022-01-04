Проекту электрички в Черноморск дали старт: когда ее запустят

Сейчас запуску электрички в Черноморск мешает отсутствие в этом городе пассажирской платформы, которая могла бы принимать электропоезда. Поэтому первый шаг в реализации проекта – постройка платформы.

Сейчас объявлен тендер по поиску организации, которая займется строительством платформы в Черноморске. Объявил его Одесский областной департамент капитального строительства.

Платформа расположится в черте города Черноморск по адресу: улица Победы, 36.

Электрички из Одессы в Черноморск должны пойти уже в феврале

Отметим, что и тендер и само строительство предполагают довольно сжатые сроки. Тендер должен пройти 17 января, и чуть более чем через месяц, к 27 февраля 2022 года платформа должна быть готова.

Дата 27 февраля выбрана не случайно. В этот день Одесская область отметит юбилей со дня своего основания (область образовали 27 февраля 1932 года). И именно этот число главой Одесской ОГА Сергей Гриневецкий определил как граничный срок для запуска электрички.

То, что строительство платформы хотят завершить к определенной праздничной дате — плохо. В таких случаях, как правило, всегда остается много недоделок, так как подрядчики думают уже не о качестве работы, а о сроках.

Цена платформы в Черноморске подскочила на 10 млн грн

Стартовая стоимость тендера — 14 млн 537 тыс гривен. Отметим, что перед этим руководитель Одесской райадминистрации Юрий Крук говорил, что платформа обойдется в 3-4 млн грн. И вот, цена сразу выросла на 10 млн.

Платформа будет низкой или средней высоты относительно ступеней электропоезда. По длине она будет достаточной для приема 10-вагонного электропоезда — то есть, около 200 метров. Платформа будет оборудована навесами для защиты пассажиров от непогоды, скамейками, урнами, наружным освещением. Для доступа на платформу сделают ступеньки и пандусы. Прилегающую территорию благоустроят с озеленением и оборудованием тут же автобусной остановки.

Ранее мы рассказывали, что в Одесском областном совете сообщили о запуске железнодорожного маршрута Одесса — Черноморск в 2022 году. Он прекратил свое существование в 2000 году.

В самой же Одессе серьезно обговариваются планы запуска городской электрички с поселка Котовского в центр города.

У проекта есть как сторонники, считающие, что это позволит существенно разгрузить маршрутки и сократить количество автотранспорта на дорогах, так и противники, утверждающие, что проект лишен смысла и к положительным незультатам не приведет.

Также «Одесская Жизнь» писала о запуске современного поезда «Дунайский Экспресс» между Одессой и Измаилом.

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