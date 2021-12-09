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Толкотня у мэрии, бюджет-2022 и новое имя музея: главные новости Одессы за 8 декабря

Толкотня у мэрии, бюджет-2022 и новое имя музея: главные новости Одессы за 8 декабря

Последняя в этом году сессия Одесского горсовета, начавшаяся с толкотни, принятие бюджета на 2022 год, начавшееся голосование за проекты Общественного бюджета, намечающаяся стройка в Аркадии и музей, получивший новое имя… И это только часть главных новостей за среду, 8 декабря 2021 года по версии “Одесской жизни”.

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Утром среды, в день, когда должна была состояться сессия горсовета, на Думской площади было неспокойно: как обычно в этот день у здания мэрии собрались протестующие. К тому же, много шума наделал нардеп Артем Дмитрук.

А началась сессия горсовета с награждения известного одесского журналиста и культуролога, вице-президента Всемирного клуба одесситов Евгения Голубовского почетным орденом Григория Маразли 1 степени. Накануне ему исполнилось 85 лет.

Также в ходе сессии депутаты горсовета приняли бюджет Одессы на 2022 год. Предполагается, что доходы превысят расходы.

Кроме того, с 8 декабря в Одессе стартовало голосование за проекты Общественного бюджета на платформе «Социально активный гражданин». Каждый одессит может отдать свой голос за понравившиеся проекты. На этот раз их 70.

А вот Аркадия в следующем году может превратиться в одну большую стройку.

Кроме того, не исключено, что одесский крематорий будут реконструировать.

Музею Одесской таможни присвоено имя легендарного одессита – Валерия Орловского.

Фото пресс-службы Одесской таможни

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Редакция ПРОФИЛЬ

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