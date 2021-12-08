Сессия Одесского горсовета еще не началась, а на Думской уже толкаются и протестуют

8 декабря должна состояться 11 сессия Одесского городского совета 8 созыва. Как обычно, перед зданием мэрии в день сессии проходят акции протеста. Сегодня люди протестуют против застройки побережья, политики президента и вакцинации.

Несмотря на дождь, одесситы пришли протестовать под мэрией. Причины мокнуть и мерзнуть на Думской площади у всех разные.

Привычные уже анивакцинаторы требуют отмены обязательных прививок и ограничений, связанных с их отсутствием.

Есть люди, протестующие против застройки побережья. Сегодня повод для их прихода стала планируемая стройка в Отраде на месте нынешнего паркинга.

Присутствуют также обманутые инвесторы одной из строительных компаний. Они покупали квартиры в строящемся доме на Мечникова, 82 и вот уже 10 лет ждут свое жилье.

Много шума наделал народный депутат Артем Дмитрук. Он просто хотел со своими помошниками пройти в здание мэрии, но его не пропускала охрана. Депутат устроил скандал с толкотней, пытался прорваться в мэрию силой. В итоге его пропустили, правде без группы поддержки.