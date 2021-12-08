Новости Одессы и Одесской области

Сессия Одесского горсовета еще не началась, а на Думской уже толкаются и протестуют

Сессия Одесского горсовета еще не началась, а на Думской уже толкаются и протестуют

8 декабря должна состояться 11 сессия Одесского городского совета 8 созыва. Как обычно, перед зданием мэрии в день сессии проходят акции протеста. Сегодня люди протестуют против застройки побережья, политики президента и вакцинации.

Подписаться

Несмотря на дождь, одесситы пришли протестовать под мэрией. Причины мокнуть и мерзнуть на Думской площади у всех разные.

Привычные уже анивакцинаторы требуют отмены обязательных прививок и ограничений, связанных с их отсутствием.

Есть люди, протестующие против застройки побережья. Сегодня повод для их прихода стала планируемая стройка в Отраде на месте нынешнего паркинга.

Присутствуют также обманутые инвесторы одной из строительных компаний. Они покупали квартиры в строящемся доме на Мечникова, 82 и вот уже 10 лет ждут свое жилье.

Много шума наделал народный депутат Артем Дмитрук. Он просто хотел со своими помошниками пройти в здание мэрии, но его не пропускала охрана. Депутат устроил скандал с толкотней, пытался прорваться в мэрию силой. В итоге его пропустили, правде без группы поддержки.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить